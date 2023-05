Sabrent Rocket Nano V2: Mini-SSD für viel Speicherplatz unterwegs

Staubige Sache

Bei der Sabrent Rocket Nano V2 handelt es sich um eine externe SSD im Mini-Format. Der USB 3.2 Gen 2x2-Anschluss ermöglicht die 8K-Kompatibilität und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Sabrent bietet die SSD mit einem, zwei oder vier Terabyte Speicherplatz an. Aufgrund ihrer Größe eignet sich das Produkt gut für den Transport. Der mobile Charakter wird auch durch das Transport-Sleeve, was die SSD unterwegs schützen soll, unterstrichen. Besagtes Case liegt eng an der Rocket Nano an und verrutscht nicht. Im Lieferumfang sind sowohl ein USB-C- auf USB-C-Kabel als auch ein USB-A- auf USB-C-Kabel enthalten. Der UFD-Controller im Inneren soll für eine möglichst breite Kompatibilität sorgen. Zu den kompatiblen Geräten gehören u.a. Windows- und Mac-Geräte, aber auch Smartphones und Tablets.Die maximale Geschwindigkeit ist vom verwendeten Endgerät abhängig. An einem typischen Mini-PC erreicht die SSD eine Schreib- und Lesegeschwindigkeit von jeweils 1.000 Megabyte pro Sekunde. Liegt die erreichte Geschwindigkeit unter dem, was der Hersteller angibt, kann es sich lohnen, ein anderes Kabel oder einen anderen Anschluss zu verwenden. Bereits zwischen vorderem und hinterem USB-Port kann ein großer Geschwindigkeitsunterschied liegen. Die höchste Lese-Geschwindigkeit Im Test belief sich auf 1044,01 MB/s. Geschrieben wurde mit 1027,23 MB/s.Das Transportcase ist sicherlich praktisch, allerdings zieht es Staub förmlich an. Es ist kein Geschwindigkeitsunterschied mit oder ohne Case festzustellen. Sabrent gibt an, ein Wear-Management programmiert zu haben, was die SSD langlebig machen soll. Bisher kam es dementsprechend noch zu keinen Ausfällen der SSD. Zwar muss sich die Langlebigkeit der vorliegenden SSD noch beweisen, allerdings können andere Produkte des Herstellers mit einer ausgezeichneten Laufzeit überzeugen: Die Sabrent Rocket Nano V1 arbeitet seit einem Jahr fast im Dauerbetrieb bei unserem Kollegen Timm Mohn Die Sabrent Rocket Nano V2 eignet sich vor allem für Menschen, die eine kleine SSD bei sich führen wollen. Sie ist bspw. kleiner als eine typische Kreditkarte. Der schmale Formfaktor könnte nur noch durch ein integriertes USB-Kabel verringert werden. Durch ihre Größe ist die SSD generell unauffällig und kann auch gut im Heimkino platziert werden. Durch die 1.000 MB/s lassen sich auch hochauflösende Inhalte abspielen. Gleichzeitig wäre es denkbar, große Spiele auf der SSD auszulagern und damit den internen Speicherplatz eines PCs zu entlasten. Nicht zuletzt kann die SSD auch für Videoschnitt verwendet werden.Speicherplatz, gerade bei MacBooks, ist oft rar gesät: Die Grundversion vieler MacBooks verfügt über 512 GB internen Speicher. Alles darüber kann schnell teuer werden: Ein SSD-Upgrade auf 2 TB kostet bei Apple je nach Modell 490 Euro und mehr. Der Preis ist durchaus hoch und für viele ein Grund, bei der Grundversion zu bleiben. Da man den internen Speicherplatz nicht nachrüsten kann, wird je nach Einsatzgebiet des Notebooks schnell eine externe SSD nötig. Der Preis für eine solche fällt deutlich niedriger aus: Die Sabrent Rocket Nano V2 ist tagesaktuell für 168,99 Euro auf Amazon verfügbar. Der Angebotspreis der 1 TB Version fällt mit 96,99 etwas günstiger aus. Als dritte Variante bietet Amazon die 4 TB Version für 369,99 Euro an.