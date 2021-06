SanDisk: Spezielle SD-Karte für die Nintendo Switch - muss das sein?

Update nötig

Vorteile

Schickes Design je nach Größe mit u.a. Starman oder 1-Up-Pilz

Für Nintendo Switch optimiert

Spielerlebnis bleibt gleich gut

In verschiedenen Größen (bis 512 GB) verfügbar

Teils mit Gutschein für 12 Monate Nintendo Online

Neutral

Für SD-Kartennutzung ist ein Firmware-Update notwendig

Nachteil

Teurer als normale MicroSD-Karten

Jeden Monat erscheinen neue Spiele für die Nintendo Switch. Wer diese fleißig digital mitnimmt, sieht sich zunehmend mit einem volleren internen Speicher konfrontiert. Da der Speicherplatz der Switch mit 32 Gigabyte recht knapp bemessen ist, müssen sich Spieler über kurz oder lang zwischen Games entscheiden oder eine passende SD-Karte kaufen. Unser Kollege Timm Mohn hat sich für die SD-Kartenlösung entschieden.Grundsätzlich passt jede Micro-SD-Karte in die Switch, sofern sie schnell genug ist. Der Speicherhersteller SanDisk hat aber auch eine eigene Switch-Serie im Angebot, die SD-Karten explizit für die Spielekonsole bereithält. Die SD-Karten sind nicht nur explizit mit der Switch kompatibel, sondern haben auch ein passendes Design in Form von Farben und Motiven.Spannenderweise benötigt die Switch ein Firmware-Update, um die SD-Karte zu lesen. Der Wechsel vom internen Speicherplatz auf die SD-Karte muss also geplant werden. Dieser Umstand stellt aber den einzigen Stolperstein dar: Kaum ist die SD-Karte installiert, können Spiele auf die SD-Karte kopiert werden. Nachfolgend ist in Sachen Performance kein Unterschied zum Spiel vom internen Speicher zu erkennen.