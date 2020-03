Ring Fit Adventure: Kostenloses Update enthält Zelda- & Mario-Songs

Update bringt einen neuen Rhythmus-Modus mit sich

Alle Infos zu den neuen Nintendo Switch-Spielen

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Für das Switch-Game "Ring Fit Adventure" wurde ein kostenloses Update veröffentlicht. Wie der Publisher Nintendo im Rahmen einer Direct Mini-Übertragung angekündigt hat, enthält die Aktualisierung einen neuen Rhythmus-Modus. Der Spielmodus ist unter anderem mit Songs aus dem Zelda- und Mario-Universum ausgestattet. Das Update kann schon jetzt aus dem eShop heruntergeladen werden.Im Rhythmus-Modus muss sich der Spieler passend zur Musik bewegen und sein Taktgefühl beweisen. Insgesamt stehen 17 Songs zur Verfügung, die aus Soundtracks von Nintendo-Spielen wie "Zelda: Breath of the Wild", " Super Mario Odyssey " und "Splatoon 2" stammen.Darüber hinaus wird mit der Aktualisierung die Möglichkeit, im Spiel eine beliebige Sprache auszuwählen, mitgeliefert. Für Ringu gibt es nun auch eine weibliche Sprecherstimme. Das Hauptspiel kann ab sofort im entspannteren "Laufen-Modus" gespielt werden. Damit lässt sich das "Ring Fit Adventure" spielen, ohne Gegner besiegen zu müssen.Neben dem Update für "Ring Fit Adventure" hat Nintendo in der Direct Mi­ni einige weitere Neuerungen in Zusammenhang mit der Switch vorgestellt. Zu den Ankündigungen zählen die Klassiker-Samm­lung "51 Worldwide Games," Details zu "Xenoblade Chronicles: Definitive Edition", "Bravely Default 2" sowie ein DLC für "Pokémon Schwert & Schild".