Nintendo Switch: Mehr Joy Cons nicht nur für Multiplayer nützlich

Frei zu variieren

Vorteile

Als Set oder Einzeln nachzukaufen

In verschiedenen Designs verfügbar

Trotz kleinem Formfaktor sehr gut bespielbar

Eindrucksvolle Vibration

Schnelles Pairing

Neutral

Je nach Version durchaus eine Investition

Nachteile

Nicht einzeln via USB aufzuladen

Festverbauter Akku

Die Multiplayer Spiele der Nintendo Switch laden dazu ein, mit Freunden zu spielen. Sei es Mario Kart 8, das gerade erst ein Update bekommen hat oder Luigi's Mansion 3 . Bevor bei Multiplayer Spielen mit bis zu acht Spieler-Slots die Controller ausgehen, lohnt es sich, die beliebten Joy Cons nachzukaufen.Wer keine zwei benötigt, sondern beispielsweise einen ersetzen möchte ( Joy-Cons: Nintendo hat sich erstmals für das Drift-Problem entschuldigt ), kann die Controller auch als einzelne Einheit kaufen. Die Joy Cons unterscheiden sich kaum zu denen, die bei der Switch mitgeliefert werden: Geladen werden können sie über die Switch oder eine eigene Ladestation. Es ist leider nicht möglich, sie einfach via USB-C zu laden.Zu beachten ist, dass die Standardfarben der Controller unterschiedlich sind. Erhält man bei der Lieferung der Switch einen rechten Controller in rot und den linken in blau, so ist beim Zusatzpack der linke rot und der rechte blau. Unser Kollege Timm Mohn verwendet seine Switch fortan in nur rot oder nur blau. Joy Cons können folglich eine Möglichkeit darstellen, die eigene Switch zu individualisieren. Dazu können unterschiedliche Farbmuster zählen, oder Akzente, die durch Sondereditionen gesetzt werden. Gerade erst ist bspw. die " The Legend of Zelda: Skyward Sword HD-Edition "-Mustervariante der Joy Cons erschienen.