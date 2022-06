Windows und mehr: Keyfinder extrahiert Installationsschlüssel

Magical Jelly Bean Keyfinder - Keys auslesen

Zahlreiche Software-Produkte bringen mit der Ausstellung von Nutzungslizenzen ihre jeweiligen Keys mit, die im Zuge der Installation auf dem Rechner hinterlegt werden. Das bekannteste Schlüssel-System bietet dabei Windows selbst, aber auch Office und viele andere Programme von Drittanbietern setzen auf dieses Verfahren.Und natürlich halten nur die wenigsten Nutzer ausreichend Ordnung in ihren Unterlagen, um die verschiedenen Keys im Notfall oder bei einer Neuinstallation des Rechners sofort wieder griffbereit zu haben. Die Kollegen von Sempervideo verweisen in einem solchen Fall auf den Magical Jelly Bean Keyfinder. Das kleine Tool durchsucht den Rechner nach allen möglichen Keys und stellt diese in bequemer Form für die spätere Nutzung zur Verfügung.