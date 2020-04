Huawei P30 Lite: Von High-End auf Mittelklasse abgespeckt

Triple-Cam ist keine Top-Garantie

Wer aktuell auf der Suche nach einem günstigen Smartphone ist, sollte sich das Huawei P30 Lite mit ansehen. Das etwas abgespeckte Mittelklasse-Modell ist schon einige Monate alt und inzwischen schon für rund 200 Euro zu haben. Dabei gehört es zu den Modellen, die auch im Handelsstreit zwischen den USA und China Bestandsschutz haben und somit ein komplettes Android mit Google-Services als auch Updates bekommen.Natürlich darf man in dem Preisbereich keine High End-Leistung erwarten. So verbaut Huawei hier statt des hübschen OLED-Panels lediglich ein blasseres LCD-Display und auch die Leistung ist letztlich begrenzt. Doch einen Vergleich mit der Konkurrenz muss das Gerät hier keineswegs scheuen, wie unsere Kollegen von ValueTech TV zeigen.Nutzer sollten sich aber auch vom schönen Schein nicht täuschen lassen, denn das kann zu Frustration führen. So bringt auch die Triple-Kamera auf der Rückseite keine Bilder hervor, die mit den großen Modellen mithalten können - vor allem bei schwachen Lichtverhältnissen zeigt sich dies schnell. Trotzdem bekommt man hier auf jeden Fall Hardware, die zum aufgerufenen Preis recht solide ist.