Mit Beamer im Garten? - Hier ist die passende aufblasbare Leinwand

Viel mehr als ein Bettlaken

Die Technik vor der Leinwand:

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

In den letzten Wochen gab es von unserem Kollegen Timm Mohn verschiedene Tests von Beamern und Lautsprecher-Systemen für Garten und andere Sommer-Locations. Oft mangelt es dort aber an einer ordentlichen Fläche, auf die Videos und Spiele projiziert werden können. Der Vollständigkeit halber gibt es aber auch dafür eine optimale Lösung: Eine aufblasbare Kinoleinwand.Getestet und für gut befunden wurde die Celexon INF200. Das Produkt stellt eine Bildfläche von 310 x 174 Zentimetern zur Verfügung. Den Rahmen um die Leinwand muss man allerdings nicht selbst aufpusten. Zum Lieferumfang gehört ein Gebläse, das während der Nutzungszeit angeschaltet sein muss und für stetigen Druck in dem Textilrahmen sorgt. Dieses arbeitet leise genug, um den Ton der Videos nicht zu stören.Das Produkt, das für den Test von Visunext zur Verfügung gestellt wurde, kostet rund 300 Euro. Das sonst recht verbreitete Bettlaken mag da günstiger sein, allerdings bietet es eben auch eine sehr viel geringere Bild-Qualität. Wer also ordentlich Geld in Beamer und Bluetooth-Boxen steckt, sollte die Investition in ein solches Leinwand-System doch mit einplanen.