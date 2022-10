400 Watt Solarpanel von EcoFlow - Ladung (auch) für unterwegs

Wirkungsgrad 22,4 %

Tragetasche fungiert als Halterung

Leichter Auf- und Abbau

Gut gepolstert während Transport

Kompatibel mit EcoFlow Solar-Tracker

Auch mit anderen Powerstation zu verwenden

Lädt Delta 2 binnen 4-8 Stunden auf

Tragetasche kann mitunter etwas Schatten aufs Solarpanel werfen

EcoFlow bietet eine Vielzahl an mobilen Solarpanels mit jeweils unterschiedlicher Leistung an. Je nach Bedarf kann man zwischen 110 Watt, 160 Watt, 220 Watt und 400 Watt wählen. Letzteres eignet sich besonders für Powerstationen mit großer Kapazität. Das EcoFlow 400 Watt-Solarpanel ist IP68 zertifiziert. Es ist folglich gegen Wasser und andere Widrigkeiten geschützt. Das gesamte Solarpanel besteht aus einer Einheit. Für den Betrieb müssen nur die Verbindungskabel zwischen Powerstation und Solarpanel zusammengesteckt werden. Die Tragetasche kann auch als frei stehende Halterung dienen. Um möglichst viel Sonne tanken zu können, lässt sich der Aufstellwinkel im Bereich von 40-80 Grad variieren. Im Lieferumfang ist alles enthalten, um bspw. die EcoFlow Delta Pro oder Delta 2 aufzuladen.Um möglichst viel Ertrag zu ermöglichen, sollte das 400 Watt Solarpanel in einem Winkel von 30 bis 45 Grad in Richtung der Sonne positioniert werden. Montiert werden kann das Solarpanel bspw. auf einem Dach, dem Balkon oder im Freien. Wer längere Zeit abseits der häuslichen Stromversorgung verbringt, kann mit dem Solarpanel mobile Stromspeicher auftanken. Aufgrund der IP68-Zertifizierung steht der dauerhaften heimischen Verwendung in der Theorie nur ein eventueller Vermieter bzw. Hauseigentümer entgegen. Durch den einfachen Auf- und Abbauprozess kann das Solarpanel zusammengebaut durchaus kompakt verstaut und spontan wieder einsatzbereit gemacht werden. Unser Kollege Timm Mohn lädt seine EcoFlow Powerstation stellenweise via Solar auf und verbraucht den kostenlosen Strom während Freizeitaktivitäten . Das Solarpanel wird dabei nach jeder Aufladung wieder abgebaut. In der Facebook-Community sind regelmäßig Anwendungsbeispiele, die auch selbst gebaute Rahmenhalterungen beinhalten, zu sehen.Der Ertrag des Solarpanels ist natürlich auch abhängig vom aktuellen Wetter: Bei bewölktem Himmel fördert das Solarpanel immer noch um die 200 Watt. Nur wenn keine Sonne am Himmel zu sehen ist, fällt der Ertrag merklich ab. Am schnellsten geht die Aufladung bei strahlendem Sonnenschein. Das Solarpanel wiegt 16 Kilogramm. Zusammenklappt und in der Tragetasche lässt es sich leicht und ohne große Anstrengungen transportieren. Die Tasche bietet zwei Optionen, wie das Solarpanel getragen werden kann: Für den Transport in der Hand stehen zwei Trageschlaufen zur Verfügung. Zwei weitere Gurte können geschultert werden. Diese Art des Transports empfiehlt sich bspw., wenn man den Zeltplatz wechselt und hierfür eine längere Zeit unterwegs ist.Wie im oben stehenden Video zu sehen, wurde der äußerste Versandkarton des Solarpanels während der Lieferung beschädigt. Durch die Verwendung von zwei Kartons wurde der innere Karton aber nicht beschädigt, das Solarpanel wies ebenso keine Beschädigungen auf. Mit jenem ist man gut gerüstet, um selbst Strom zu produzieren. Wann sich die Investition in das Solarpanel finanziell akklimatisiert, hängt davon ab, wie viel Strom man selbst produziert und verbraucht. Je mehr das Solarpanel genutzt wird, umso schneller tritt ein Spareffekt ein. Das Solarpanel kostet auf Amazon sowie beim Hersteller selbst 1099 Euro. Bei dem derzeit in Deutschland geltendem, mittlerem Strompreis von gut 42 Cent je Kilowattstunde hat sich der Kauf also nach rund 2600 selbst produzierten Kilowattstunden amortisiert.