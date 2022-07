Fußball-EM: So gelingt das Public-Viewing im eigenen Garten

Leinwand: Größer ist besser

Mit der anhaltenden Siegesserie der deutschen Fußball-EM-Mannschaft zieht es immer mehr Menschen gemeinsam vor den Bildschirm. Die erfrischend kühlen Abendstunden können dazu verleiten, das Sport-Highlight vom heimischen Wohnzimmer in den Garten oder gar auf ein Feld zu verlegen. Hierfür sind eigentlich nur eine Stromquelle und ein Abspielgerät notwendig. Passend zum Halbfinale hat unser Kollege Timm Mohn seinem Outdoor-Kinosetup ein kleines Update verpasst und mit der Ecoflow Delta Pro dafür gesorgt, dass auch während der längsten Nachspielzeit noch über den Xgimi Horizon Pro auf 120 Zoll großer Leinwand mitgefiebert werden kann. Die Powerbank Delta Pro kommt mit 3,6 kWh daher und ermöglicht bei einem Verbrauch von 150 Watt eine Beamer-Laufzeit von 18 Stunden. Im Gegensatz zu kompakteren Powerpacks kommt der Stromspeicher nicht nur mit einer, sondern mit gleich vier Schuko-Steckdosen.Die zusätzlichen Anschlüsse können genutzt werden, um beispielsweise auf der Playstation 5 noch eine Runde FIFA zu spielen, bevor das richtige Spiel losgeht. Beides zusammen sorgt für einen Verbrauch von etwa 344 Watt. Die Delta Pro zeigt nicht nur den Verbrauch, sondern die geschätzte Restlaufzeit auf dem gut ablesbaren Display auf der Frontseite an. Werden Xgimi Horizon Pro und Playstation 5 über die Delta Pro mit Strom versorgt, hält das Powerpack etwa 9 Stunden durch. Zwischen den Spieltagen lässt sich die Delta Pro via Solar Panel aufladen.Der Xgimi Horizon Pro ist 2200 ANSI-Lumen hell und kann im Outdoor-Bereich ab circa einer halben Stunde vor Sonnenuntergang eingesetzt werden. Umso dunkler es ist, umso besser lassen sich Inhalte betrachten. Da das Halbfinale der Frauen-Fußball-EM für 21 Uhr angesetzt ist, dürfte die verbleibende Resthelligkeit kein Problem mehr darstellen. Spätestens 10 Minuten nach Anpfiff dürfte es auch unter freiem Himmel, ohne Schatten-spendende Bäume für eine private Public Viewing-Session dunkel genug sein. Der Horizon Pro kommt mit zwei 8-Watt-Lautsprechern daher. Ein externer Lautsprecher oder gar eine Soundbar sind folglich nicht nötig. Sollte man trotzdem auf die heimische Soundanlage setzen wollen, kann man diese auch über die Ecoflow Delta Pro laufen lassen.Im Frühling hat unser Kollege noch auf eine 100-Zoll-Leinwand gesetzt . Bereits hier wurde die Empfehlung ausgesprochen, dass man Outdoor lieber auf die kaum teurere 120-Zoll-Variante setzen soll. Weil gerade der Garten meist deutlich mehr Platz als das heimische Wohnzimmer bietet, kann man in der Regel sorgenfrei zu größeren Leinwänden greifen. Der Aufbau beider Leinwände ist identisch und schnell erledigt. Da beide Seiten weiß sind, ist theoretisch eine rückseitige Projektion möglich. In der Praxis ist diese Projektionsweise aber nicht zu empfohlen, da man stets die helle LED des Projektors im Bild sieht. Setzt man stattdessen auf die Frontprojektion, kann man auch bedenkenlos die Horizon-eigenen Lautsprecher verwenden, um den Fußball-Kommentatoren zu zuhören. Falls nötig, lässt sich das Leinwandtuch leicht reinigen.Die Ecoflow Delta Pro kostet tagesaktuell 3999 Euro auf Amazon. Der Preis ist durchaus eine Investition, allerdings kann die 3,6 kWh-Powerstation vielfältig eingesetzt werden, bspw. während Stromausfällen. Das kann praktisch sein, wenn man beispielsweise wegen Medikamenten auf einen dauerhaft laufenden Kühlschrank angewiesen ist. Darüber hinaus können E-Autos mit der Delta Pro aufgeladen, Waschmaschinen und die Camping-Spülmaschine mit Strom versorgt werden. Aktuell wird die WeWatch PS02 nicht in Deutschland verkauft. Auf Amazon findet sich mit der "Artlii 120 Zoll Beamer Leinwand" ein baugleiches Produkt. Zwar ist sie, da der Versand via Amazon erfolgt, schneller beim Kunden, dafür fällt der Preis mit 149,99 Euro vergleichsweise teuer aus. Der Xgimi Horizon Pro ist aktuell für 1689 Euro auf Amazon verfügbar.