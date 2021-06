Loki: Disney zeigt, wie es in der zweiten Staffelhälfte weitergeht

Videos automatisch starten

Die Marvel-Serie Loki ließ Zuschauer zuletzt mit einem recht überraschenden Cliffhanger zurück, der sowohl Loki als auch Sylvie in einer ziemlich unglücklichen Situation festhielt. Zwar dauert es nicht mehr lange bis zu nächsten Episode, dennoch stimmt Disney mit einem doch sehr ausführlichen Teaser auf das ein, was Fans in der zweiten Hälfte der ersten Staffel erwartet.



Loki spielt nach den Ereignissen von Avengers: Endgame und rückt die Geschichte rund um den Gott des Schabernacks in den Mittelpunkt. Dieser konnte mit dem Tesseract fliehen, wurde dann jedoch von den Zeithütern der TVA geschnappt und muss nun wieder Ordnung in das Zeiten-Chaos bringen.



Folge vier von Loki ist ab dem 30. Juni bei Disney+ zu sehen. Zwei weitere Episoden folgen im Juli.