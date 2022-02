Super Bowl 2022: Neue Blicke auf Marvels (Anti-)Held Moon Knight

Der von Oscar Isaac gespielte Charakter Steven Grant ist eigentlich ein harmloser Souvenirverkäufer. Doch das ist nicht einmal die halbe Wahrheit: Denn in Realität leidet er an einer dissoziativen Identitätsstörung und teilt sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector. Mehr als das: Auch ein ägyptischer Gott namens Khonshu hat es sich in seinem Körper bequem gemacht und dank diesem kann er sich in einen Superhelden namens Moon Knight verwandeln.