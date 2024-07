Rebel Moon: Netflix enthüllt den Director's Cut im epischen Trailer

Rebel Moon - Das verspricht der Director's Cut

Neue Titel für beide Teile

Anfang August veröffentlicht Netflix den Director's Cut von Rebel Moon - dass die neuen Fassungen des Sci-Fi-Zweiteilers dann nicht nur länger, sondern auch deutlich härter ausfallen, zeigt nun ein neuer Trailer, der auf Zack Snyders wahre Vision der Geschichte einstimmen soll.Bereits vor der Veröffentlichung des ersten Rebel Moon-Films im vergangenen Dezember wurde bekannt, dass es zu einem späteren Zeitpunkt eine längere Fassung geben werde. Für viele Interessierte dürfte dies ein triftiger Grund gewesen sein, mit der Sichtung des Weltraum-Epos sowie dessen Fortsetzung (seit April auf Netflix verfügbar) noch zu warten.Ob sich das Warten für all jene gelohnt hat, können diese schon bald herausfinden, wenn der Rebel Moon - Director's Cut auf der Streaming-Plattform startet. Während die bisher bei Netflix verfügbaren Fassungen eine Gesamtspielzeit von knapp über vier Stunden haben, wird sich die Langfassung auf insgesamt rund sechs Stunden erstrecken. Dabei soll nicht nur die Handlung weiter ausgebaut werden, sondern es soll auch deutlich mehr Action, blutige Gewalt und sexuelle Darstellungen geben.Die nun veröffentlichte Vorschau lässt vermuten, dass dieses Versprechen durchaus eingehalten werden kann. In den USA haben die neuen Schnittfassungen ein R-Rating erhalten, was in Deutschland wohl zu einer Altersfreigabe ab 16 Jahren führen dürfte. Die ursprünglichen Versionen waren hierzulande noch ab zwölf Jahren freigegeben.Mit der Veröffentlichung bekommen beide Kapitel auch einen neuen Titel und so wird aus "Kind des Feuers" "Kelch des Blutes" (Chalice of Blood). Kapitel 2 erhält anstelle "Die Narbenmacherin" den Zusatz "Fluch der Vergebung" (Curse of Forgiveness). Anders als bei der ursprünglichen Veröffentlichung erscheinen diese aber nun nicht mehr mit einem Abstand von mehreren Monaten, sondern beide am 2. August 2024.Ausgangspunkt von Rebel Moon ist der Angriff auf die abgelegene Mondsiedlung Veldt durch ihre Mutterwelt und den tyrannischen Anführer Balisarius. Letzte Hoffnung für die Bewohner ist die geheimnisvolle Kriegerin Kora (gespielt von Sofia Boutella), die weitere Verbündete um sich herum versammelt und letztendlich den Kampf gegen den scheinbar hoffnungslos überlegenen Feind antritt.