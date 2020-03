Star Trek Picard - Amazon stimmt auf das Finale der ersten Staffel ein

Videos automatisch starten

Die erste Staffel von Star Trek: Picard endet an diesem Freitag mit der zweiten Hälfte des großen Finales. Nachdem die Crew rund um Jean-Luc Picard Sojis Heimat Coppelius erreicht haben, spitzt sich die Lage auf dem Planeten weiter zu. Wie der (recht kurze) Teaser zeigt, steht eine gewaltige Schlacht bevor, da die Flotte der Romulaner den Planeten erreicht und einen Großangriff vorbereitet.



Episode 10 "Et in Arcadia Ego, Teil 2" von Star Trek: Picard startet am 27. März 2020 bei Amazon Prime Video. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt, allerdings steht noch nicht fest, wann die neuen Folgen kommen.