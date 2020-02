Star Trek: Picard - Amazon zeigt, wie es in Folge 5 weitergeht

Am kommenden Freitag zeigt Amazon auf seiner Streaming-Plattform Prime Video die bereits fünfte Episode (S01E05) der Serie Star Trek: Picard . In einer Vorschau sehen wir vorab, wie Jean-Luc Picard und seine Crew bei ihrer Suche nach Bruce Maddox das Weltraum-Casino Freecloud betreten, dabei aber anscheinend trotz ausgefeilter Verkleidung in eine Falle tappen. Die neue Folge "Stardust City Rag" kann ab dem 21. Februar 2020 in Deutschland exklusiv bei Amazon Prime Video abgerufen werden. Staffel 1 umfasst insgesamt zehn Folgen.