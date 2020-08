Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im September 2020

Die neuen Netflix-Serien im September 2020

Der Junge Wallander ab 3. September

Away ab 4. September

Das letzte Wort ab 17. September

Ratched ab 18. September

Die neuen Netflix-Filme im September 2020

Logan Lucky ab 1. September

Captain Phillips ab 1. September

Freaks - Du bist eine von uns ab 2. September

Ride Along ab 4. September

I'm Thinking Of Ending Things ab 4. September

The Devil All The Time ab 16. September

Lommbock ab 29. September

Neue Netflix-Dokus und Kids & Family im September 2020

Julie and the Phantoms ab 10. September

Jurassic World: Neue Abenteuer ab 18. September

Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit ab 25. September

Nach bekannter Manier informiert der bekannte Streaming-Dienst Netflix seine Abonnenten jetzt über neue Filme und Serien, die ab Sep­tem­ber 2020 zum Streamen und Herunterladen bereitstehen. Die Highlights für Deutschland werden wie üblich in einem kurzen Trai­ler zusammengefasst. Insgesamt können über 15 Neustarts erwartet werden, obwohl Netflix diese Liste in den nächsten Stunden und Ta­gen noch weiter ausbauen wird. Unsere aktuelle Übersicht gibt euch dabei eine Vorschau auf die kommenden Netflix-Originals, Dokus, Kids & Family-Premieren und zeitweilig exklusive Lizenztitel.Die Netflix-Highlights der letzten Monate - August 2020 Zu den bisher bekannten Serien gehört unter anderem die erste Staffel von "Das letzte Wort", eine Dramedy mit der Komikerin Anke Engelke. Außerdem zeigt sich Sarah Paulson (u.a. Bird Box, 12 Years a Slave) als Krankenschwester Ratched in einer Vorgeschichte zum Filmklassikers "Einer flog über das Kuckucksnest". Weiterhin sieht man Hilary Swank im Science-Fiction-Drama "Away". Superkräfte gibt es hingegen im Netflix-Film "Freaks - Du bist eine von uns", während Tom Holland ohne Spiderman-Kostüm im Psychothriller "The Devil All the Time" auftritt. Abseits davon stehen euch Filme wie Logan Lucky, Captain Phillips und Ride Along für das Streaming bereit.Netflix scheint bisher nur einen Bruchteil der neuen Filme und Serien für September vorgestellt zu haben. Sobald uns eine umfangreichere Liste vorliegt, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.