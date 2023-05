Dune: Part Two - Der erste bildgewaltige Trailer ist endlich da

Rebellion der Fremen

Endlich ist er da, der lang erwartete Trailer zum zweiten Teil des Science-Fiction-Filmes Dune. Dessen erster Teil begeisterte Cineasten und Genrefreunde dank opulenter Bilder und auch viel Treue zur Romanvorlage, nun kann man endlich sehen, wie die Rückkehr zum Wüstenplaneten aussehen wird.Dune: Part Two ist das nächste Kapitel der Verfilmung von Frank Herberts Dune (auf Deutsch: Der Wüstenplanet). Der 1965 erschienene Roman war der Auftakt einer mehrteiligen Reihe und wurde bereits mehrfach - als Kinofilm von David Lynch und als TV-Miniserie - umgesetzt. Die jüngste Version des Kanadiers Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) ist die bisher bildgewaltigste und auch vorlagentreueste Fassung.Im ersten Teil von Dune gelangte der 15-jährige Paul Atreides, Sohn von Herzog Leto I. Atreides, auf den von seinem Haus regierten Planeten Dune. Dieser ist essenziell für das gesamte Universum, weil nur dort das für die Raumfahrt benötigte Spice zu finden ist. Doch das rivalisierende und grausame Haus Harkonnen ermordet seinen Vater und übernimmt die Herrschaft über den Wüstenplaneten.Paul taucht unter, und zwar bei den Fremen, einem Volk von Eingeborenen, die im Einklang mit der kargen Natur leben und auch eine besondere Beziehung zu den gewaltigen wie mysteriösen Sandwürmern haben. Paul wird ihr Anführer und - das ist kein allzu großer Spoiler - organisiert den Widerstand gegen die Harkonnen.Dass wir diesen Trailer und damit auch Teil 2 zu sehen bekommen, war keine Selbstverständlichkeit. Denn Dune Part Two hing davon ab, ob genügend Menschen ins Kino gehen. Warner Bros. hat die Fortsetzung nämlich an den Erfolg des ersten Teiles geknüpft - und dieser hatte das Pech, mitten in der Pandemie zu erscheinen.Dennoch war der Film ein Erfolg und so kann Villeneuve die Geschichte weiter bzw. fertig erzählen. Der erste Trailer zeigt, dass es wieder epische Bilder, viel Action und auch eine Prise Gefühle geben wird, und zwar ab 3. November 2023.