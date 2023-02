Super Bowl 2023: Die Super Mario Bros. versprühen Nostalgie pur

OK, streng genommen wurde der neueste Trailer zum Animationsspaß Super Mario Bros. schon vor dem Super Bowl gezeigt, der Spot ist aber einfach zu gut, um ihn nicht mit in diese Übersicht aufzunehmen. In dem 30 Sekunden langen Clip werben Mario und Luigi für ihre Klempnerdienste, während wir eine neue Interpretation des Mario-Rap hören, den einige wohl noch seit den späten 80er-Jahren aus der Super Mario-Zeichentrickserie in den Ohren haben dürfen. Den eigentlichen Film gibt es dann am 6. April 2023 im Kino zu sehen.