Der Super Mario Bros. Film: Teaser zeigt erstmals Mario und Bowser

Wie interpretiert Pratt den Mario-Akzent? Wenig bis gar nicht

Mit Filmen hat Nintendo bisher keine guten Erfahrungen gemacht, man denke nur an das Debakel der Realumsetzung von Super Mario Bros. aus dem Jahr 1993. Rund 30 Jahre später unternimmt der japanische Videospielhersteller einen neuen Versuch - und der animierte Mario-Film sieht ungleich besser aus.Der Super Mario Bros. Film wird bereits mit großer Spannung erwartet, denn mit dem Nintendo-Klempner kommt einer der legendärsten Gaming-Figuren zurück auf die große Leinwand. Nächstes Jahr ist es so weit, bereits jetzt bekommen wir aber per Teaser-Trailer einen ersten Vorgeschmack.Der vielleicht interessanteste Aspekt aus dem Vorfeld der Veröffentlichung geht im deutschen Trailer unter, denn er betrifft die Hauptdarsteller bzw. deren Stimmen, allen voran Chris Pratt. Der unter anderem für seine Guardians of the Galaxy-Rolle als Peter Quill bzw. Star-Lord bekannte Schauspieler übernimmt im Mario-Film die Stimme des italienischstämmigen Helden.Und seit der Ankündigung von Pratt fragen sich Fans, wie der 43-Jährige diese Rolle und Stimme interpretieren wird. Denn Pratt hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass er die Figur auf ganz eigene Weise gestalten wird. Ziel war und ist es, italienischstämmige Menschen durch einen überzogenen Akzent nicht zu beleidigen oder verspotten, schließlich hat Pratt keine entsprechenden Wurzeln. Stattdessen sollte die Stimme Marios "aktualisiert und anders als alles, was man bisher in der Mario-Welt gehört hat" sein.Nach dem Trailer ist aber klar: Es ist vor allem Chris Pratt, den man ( hier im Original ) hört, man kann mit viel gutem Willen einen Hauch Italienisch heraushören. In der deutschen Synchronfassung gibt sich der Sprecher hingegen nicht einmal ansatzweise Mühe, der Figur einen eigenständigen Klang und Akzent zu verleihen.Ähnliches gilt auch für Bowser, zumindest in der Synchronfassung. Im Original hingegen leiht Jack Black dem Mario-Gegenspieler die Stimme und das hört man auch mehr als deutlich, und zwar im positiven Sinne. Selbst überzeugen kann man sich vom Film und den Stimmen ab dem 7. April 2023.