Nvidia: GeForce RTX 50er-Serie kommt vermutlich doch erst 2025

Eigentlich hieß es bisher, dass Nvidias neue Grafikkarten noch diesen Herbst auf den Markt kommen. Ein Leaker lässt am bisher angenommenen Starttermin der RTX 50er-Serie jetzt allerdings Zweifel aufkommen. So verschiebt sich das Datum wohl deutlich nach hinten.

Zweifel an Veröffentlichung dieses Jahr

Mittelklasse-Varianten kommen vermutlich noch später

AMD mit ähnlichem Zeitplan

Zusammenfassung Nvidias RTX 50er-Serie könnte später erscheinen als erwartet

Leaker kopite7kimi zweifelt an Veröffentlichung noch dieses Jahr

Neue Blackwell-GPUs möglicherweise erst auf CES nächstes Jahr

Das wäre eine Abweichung vom üblichen Herbst-Veröffentlichungszyklus

Zuerst Veröffentlichung der Spitzenmodelle RTX 5090 und RTX 5080 erwartet

Günstigere Modelle könnten deutlich später folgen

Bisher keine offiziellen Informationen von Nvidia

Über einen Post auf X äußert der bekannte Leaker kopite7kimi Zweifel daran, dass Nvidias neue Grafikkartengeneration noch dieses Jahr erscheint. Demzufolge rechnet er eher mit einer Präsentation der neuen Blackwell-GPUs zur Consumer Electronics Show ( CES ) im nächsten Jahr.Damit würde Nvidia von seinem mittlerweile etablierten Veröffentlichungszyklus abweichen. Denn die aktuelle 40er-Serie der GeForce-Karten war im Oktober 2022 auf dem Markt erschienen. Die 30er- und 20er-Serien erschienen ebenfalls im Herbst, nämlich im September 2020 bzw. 2018. Seit geraumer Zeit erscheinen also im Abstand von zwei Jahren die neuen RTX-Modelle von Nvidia immer in der zweiten Jahreshälfte.Zudem ist damit zu rechnen, dass das Unternehmen - wie schon in der Vergangenheit - zuerst die neuen Spitzenmodelle veröffentlicht. Das wären wahrscheinlich die RTX 5090 und RTX 5080. Traditionell folgen die günstigeren und in größerer Stückzahl hergestellten Varianten dann ein paar Monate später. Eine mögliche RTX 5070 oder RTX 5060 könnten als Ergebnis einer Verzögerung also erst spät im nächsten Jahr in den Läden stehen.Warum er jetzt von einer Verschiebung der Veröffentlichung ausgeht, teilte kopite7kimi nicht mit. Allerdings hat sich der Leaker in der Vergangenheit als recht zuverlässige Quelle erwiesen, wenn es um Hardwarekomponenten ging.Dennoch sollte klar sein, dass es sich nicht um offizielle Informationen von Nvidia handelt. Selbst wenn der momentane Plan erst eine Veröffentlichung im nächsten Jahr vorsieht, kann sich in den nächsten Wochen und Monaten immer noch etwas daran ändern.Wer allerdings schon fest damit gerechnet hatte, seinen PC im Herbst mit einer der neuen RTX 50er-Karten aufrüsten zu können, sollte sich schon einmal mit dem Gedanken auseinandersetzen, seine bisherige GPU eventuell doch noch etwas länger zu verwenden. Auch AMD wird seine neue Radeon RX 8000-Serie wohl erst im Januar 2025 vorstellen. Auf der CES 2025 könnte es also zu einem Showdown zwischen AMD und Nvidia kommen.