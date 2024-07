Snapdragon 4s Gen 2: Qualcomm bringt 5G in 100-Euro-Smartphones

Qualcomm bringt 5G in die Einsteigerklasse. Mit der Einführung des neuen Snapdragon 4s Gen 2 will der US-Chipgigant ein neues SoC mit 5G-Modem und Octacore-CPU anbieten, um auch das untere Ende der Smartphone-Preisskala zu bedienen.

Qualcomm

Zwei High-End-Cores mit bis zu 2 GHz

1-Gbps-5G-Modem und nur WiFi 5

Zusammenfassung Qualcomm setzt auf 5G im Einsteigerbereich mit Snapdragon 4s Gen 2

Neuer Chip bietet Octacore-CPU und 5G-Modem für günstige Smartphones

Snapdragon 4s Gen 2 kombiniert zwei High-End- und sechs Low-End-Cores

Grafikeinheit unterstützt 1080p Videoaufnahme bei 60 FPS

Maximale Bildwiederholrate des Displays liegt bei 90 Hertz

5G-Modem erreicht maximal 1 Gbps im Sub-6-GHz-Bereich

WiFi 5 und Bluetooth 5.1 werden vom Chip unterstützt

Fertigung des Chips erfolgt im fortschrittlichen 4-Nanometer-Prozess

Xiaomi wird einer der ersten Nutzer des neuen Chips sein

Der Snapdragon 4s Gen 2 ist eine Plattform für Low-End-Smartphones, die mit einer Kombination aus zwei High-End-Kernen auf Basis der ARM Cortex-A78-Architektur mit nur 2,0 Gigahertz maximalem Takt und sechs Low-End-Cores mit bis zu 1,8 Gigahertz auf Basis der ARM-Cortex-A55-Architektur daherkommt.Zur Grafikeinheit macht Qualcomm wie so oft keine konkreten Angaben, verspricht aber, dass der Chip in der Lage ist, 1080p-Videos mit 60 FPS aufzuzeichnen, optional aber auch 720p-Video mit 120 Bildern pro Sekunde. Beim Display sind maximal 90 Hertz Bildwiederholrate mit FHD+-Auflösung möglich. Hier deutet sich die Positionierung am unteren Ende der Performance-Skala bereits an.Dies zeigt sich auch bei der Funkausstattung. So bietet der Chip zwar ein Snapdragon 5G-Modem, erreicht damit aber nur maximal ein Gigabit im Downstream in Sub-6-GHz-Netzen. Bei den höherpreisigen Chips aus Qualcomms Portfolio werden bis zu 10 Gbps erreicht und außerdem fehlt hier die Unterstützung für mmWave-Netze.Qualcomm streicht außerdem den Umfang der WiFi-Unterstützung zusammen. So kann der Snapdragon 4s Gen 2, dessen interne Modellnummer SM4635 lautet, nur nach WiFi 5 Standard funken, unterstützt also nur die Standards IEEE 802.11ac und 802.11/a/b/g/n. Immerhin gibt es auch Dual-Band-Support für 2,4- und 5-GHz-Netze. Außerdem bietet der Chip Bluetooth 5.1.Der Snapdragon 4s Gen 2 wird im 4-Nanometer-Maßstab gefertigt und ist in dieser Hinsicht hochmodern, sodass sich in Verbindung mit der Schnellladetechnik Qualcomm Quick Charge 4+ wohl ordentliche Laufzeiten und kurze Ladezeiten erreichen lassen. Der Chip unterstützt zudem nur LPDDR4x-RAM und UFS-3.1-Speicher.Die ersten Geräte mit dem Snapdragon 4s Gen 2 SM4635 sollen in den kommenden Monaten verfügbar gemacht werden. Den Anfang macht der chinesische Hersteller Xiaomi, der den Chip unter anderem in Geräten für den indischen Markt anbieten will.