Die neue Laseruhr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erreicht eine außergewöhnliche Präzision und könnte die Satellitennavigation revolutionieren. Mit einer Abweichung von einer Sekunde in 30 Millionen Jahren stellt sie die genaueste Uhr ihrer Art dar.

Diese hohe Genauigkeit soll die Positionsbestimmung und die Effizienz der globalen Datenübertragung signifikant verbessern. Das hat das DLR in einem neuen Projekt-Bericht erklärt . Die DLR-Laseruhr nutzt die Quanteneigenschaften von Jodmolekülen, um extrem präzise Zeitmessungen zu ermöglichen.Diese Genauigkeit könnte zukünftig die Grundlage für eine zentimetergenaue Satellitennavigation sowie einen globalen Zeitstandard bilden. Dies würde nicht nur die Navigation, sondern auch Kommunikationsnetzwerke, vernetzte Mobilität, autonomes Fahren sowie den Handel und die Logistik verbessern.Im Rahmen des Projekts COMPASSO entwickelt das DLR eine weltraumtaugliche Version der Laseruhr. Ab 2027 soll diese auf der Internationalen Raumstation ( ISS ) erprobt werden. Ziel ist es, die Uhr unter realen Weltraumbedingungen zu testen, um ihre Zuverlässigkeit und Robustheit zu bestätigen.Diese Tests sind entscheidend, da Satellitenuhren im All mindestens 15 Jahre lang störungsfrei funktionieren müssen. Die DLR-Laseruhr ist hundertmal genauer als heutige Satellitenuhren, die auf Mikrowellentechnologie basieren. Besonders bemerkenswert ist die Abweichung von weniger als 100 Pikosekunden pro Tag von der Weltzeit.Diese extreme Präzision wird durch die Stabilität der Wellenlänge eines Lasers erreicht, der auf die Schwingung von Jodmolekülen abgestimmt ist.Die Komponenten der Laseruhr wurden bereits in verschiedenen Belastungstests, wie Höhenforschungsraketen und Falltürmen, erfolgreich geprüft. Nun wird die Technologie auf die Größe von zwei Schuhkartons miniaturisiert, um den Bedingungen des Weltraums standzuhalten.Materialien wie Zerodurglas sorgen für Temperaturstabilität und Alterungsbeständigkeit, während ein hochstabiler Leichtbau die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen beim Raketenstart garantiert.Eine der spannendsten Perspektiven der Laseruhrentechnologie ist die Möglichkeit der Miniaturisierung. Laseruhren von der Größe eines Smartphones könnten völlig neue Anwendungen ermöglichen. Beispielsweise könnten im Straßenverkehr oder in städtischen Lieferdrohnen Mini-Laseruhren für ein gemeinsames Navigationsmanagement genutzt werden.Dies würde die Effizienz und Sicherheit im Verkehr erhöhen. Auch bei schlechtem oder unterbrochenem Satellitenempfang könnten bordgestützte Laseruhren exakte Positionsdaten liefern, indem sie mit Beschleunigungssensoren kombiniert werden.Das Ziel des DLR ist es, die hohe Genauigkeit von Laseruhren für eine global verfügbare Zeitangabe zu nutzen. Dies könnte einen weltweit einheitlichen, präzisen Zeitstandard ermöglichen und die Leistung von satellitengestützten Technologien erheblich verbessern.Besonders wichtig sind hierbei Bereiche wie autonome Fahrzeuge , Telekommunikation, Katastrophenschutz und der Finanzsektor. Die neuen Laseruhren versprechen zudem leistungsfähigere Kommunikationsnetzwerke mit höheren Datenraten, was die globale Vernetzung und Datenübertragung revolutionieren könnte.