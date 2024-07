Nach fatalem Unfall: SpaceX darf wieder starten, Falcon 9 Mission glückt

Untersuchung läuft noch

Die Ursache des Lecks wurde als Riss in einer Messleitung für einen Drucksensor identifiziert, der mit dem Sauerstoffsystem des Fahrzeugs verbunden ist. Diese Leitung riss aufgrund von Ermüdung, verursacht durch die hohe Belastung durch die Motorvibrationen und die Lockerung der Klemme, die die Leitung normalerweise festhält. SpaceX Missionsleitung

Mission geglückt

Zusammenfassung SpaceX erhält FAA-Ausnahmegenehmigung für Flugbetrieb

Starlink-Satelliten durch Flüssigsauerstoffleck zerstört

Falcon 9 startet 15 Tage nach Fehlschlag erneut

Riss in Messleitung als Ursache des Lecks identifiziert

SpaceX verzichtet auf fehlerhafte Messleitung für Sicherheit

Erfolgreicher Flug befördert 23 Satelliten in Umlaufbahn

Langfristige Lösung des Problems wird in Texas getestet

So durfte SpaceX am frühen Sonntagmorgen (nach deutscher Zeit) wieder starten, obwohl die Untersuchung des Unglücks offiziell noch nicht abgeschlossen sind. Falcon 9 flog damit nur 15 Tage nach dem gescheiterten Start wieder.Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, wo nach den ersten Untersuchungen der Fehler zu suchen war.Das Unternehmen gab an, dass das Leck zu einer übermäßigen Abkühlung von Motorkomponenten führte, vor allem derjenigen, die mit der Zufuhr von Zündflüssigkeit zum Motor verbunden sind.Man hat aber einen Plan B in der Tasche gehabt und einfach die fehlerhafte Hardware entfernt: Für den heutigen (sowie für kommende) Flüge hat SpaceX dazu auf eine vorübergehende Maßnahme ergriffen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Das Unternehmen verzichtete auf die Messleitung, da die Ingenieure bereits über eine Backup-Option zur Messung des Sauerstoffdrucks an Bord der zweiten Stufe verfügen.Der Flug verlief reibungslos, und SpaceX bestätigte anschließend auf X, dass die zweite Stufe diesmal nominell wieder zündete und 23 Starlink-Satelliten erfolgreich in die erdnahe Umlaufbahn befördert wurden.Die langfristige Lösung für das technische Problem ist noch in Arbeit. Sie wird bereits in der Raketenentwicklungsanlage von SpaceX in McGregor, Texas, getestet.SpaceX hatte sich für 2024 das Ziel gesetzt, eine noch nie dagewesene Anzahl von 144 Orbitalflügen zu erreichen. Obwohl es nun so aussieht, als sei dieses Ziel kaum noch zu erreichen, könnte das Unternehmen diesem Ziel doch recht nahe kommen, wenn es gelingt, in den kommenden Monaten weitere größere Probleme zu vermeiden.