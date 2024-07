Neues PS5-Update: Beta bringt 3D-Audio-Features und adaptives Laden

Nach dem kürzlich veröffentlichen Firmware-Update für die PlayStation 5 legt Sony nach und beliefert noch in dieser Woche Beta-Teilnehmer mit neuen PS5-Funktionen . Dazu gehören unter anderem 3D-Audio­profile, Neues zum Remote Play und adaptives Laden für Controller.

Sony Interactive Entertainment hat für morgen die Veröffentlichung einer neuen Beta-Version der PS5-Systemsoftware angekündigt. Wie das Unternehmen im offiziellen PlayStation Blog mitteilte, soll das Update mehrere neue Funktionen mit sich bringen. Wir verschaffen uns einen Überblick.Eine der Hauptneuerungen betrifft die 3D-Audio-Funktionalität der PS5. Mit dem kommenden Update soll es möglich sein, individuelle 3D-Audioprofile für Kopfhörer und Ohrhörer zu erstellen. Diese Funktion soll auf allen PS5-Modellen zur Verfügung stehen und das immersive Klangerlebnis weiter verbessern.Um ein personalisiertes 3D-Audioprofil zu erstellen, müssen Nutzer eine Reihe von Klangqualitätstests durchführen. Dabei werden verschiedene Faktoren analysiert, um ein Profil zu generieren, das auf die individuellen Höreigenschaften des Nutzers abgestimmt ist. Sony verspricht, dass Spieler dadurch die Position von Charakteren und Objekten in der Spielwelt noch präziser wahrnehmen können.Die Erstellung des Profils erfolgt über das Einstellungsmenü der PlayStation 5. Unter [Einstellungen] > [Sound] > [3D-Audio (Kopfhörer)] finden Beta-Nutzer die entsprechende Option. Das erstellte Audioprofil wird pro Benutzer auf der Konsole gespeichert. Zusätzlich stehen weiterhin die bekannten 3D-Audio-Voreinstellungen zur Verfügung.Es ist erwähnenswert, dass die personalisierten 3D-Audioprofile nicht beim Cloud-Streaming von PS5-Spielen unterstützt werden. Auch während der Nutzung von Remote Play steht die 3D-Audio-Funktionalität nicht zur Verfügung.Allgemein baut die neue Funktion auf den 3D-Audio-Verbesserungen auf, die Sony seit der Einführung der PS5 vorgestellt hat. Dazu gehören die Unterstützung für integrierte TV-Lautsprecher und kompatible Dolby Atmos-fähige Audiogeräte.Eine weitere Neuerung betrifft die Remote-Play-Funktion der PS5. Mit dem Beta-Update könnten Gamer nun für jeden Benutzer individuell festlegen, ob dieser via Remote Play auf die Konsole zugreifen darf. Dies ist besonders praktisch, wenn Freunde oder Familienmitglieder zu Besuch sind und sich mit ihrem PlayStation Network-Konto auf der Konsole anmelden.Die neuen Einstellungsmöglichkeiten finden sich unter [Einstellungen] > [System] > [Remote Play] > [Remote Play aktivieren]. Hier kann für jeden Benutzer separat der Zugriff aktiviert oder deaktiviert werden.Besitzer des neuesten, schmaleren PS5 Slim-Modells können im Rahmen der Beta zudem eine weitere Funktion testen: das adaptive Laden für Controller. Diese Energiesparfunktion passt die Ladedauer der angeschlossenen Controller an deren Akkustand an.Unterstützt werden DualSense Wireless-Controller, der DualSense Edge, die PlayStation VR2 Sense-Controllern und der Access-Controller. Voraussetzung ist, dass die Geräte über den USB-C-Anschluss der Konsole geladen werden. Der PlayStation Portal Remote-Player unterstützt diese Funktion hingegen nicht.Um das adaptive Laden zu aktivieren, müssen Nutzer in den Einstellungen unter [System] > [Energie sparen] > [Im Ruhemodus verfügbare Funktionen] die Option [Stromversorgung der USB-Ports] > [Adaptiv] auswählen. Wenn die PS5 in den Ruhemodus wechselt und kein Controller angeschlossen ist, wird die Stromversorgung zum USB-Port nach einer bestimmten Zeit unterbrochen, um Energie zu sparen.Die neue Beta-Version der PS5-Systemsoftware wird ab Donnerstag (25. Juli 2024) für "ausgewählte Teilnehmer" in den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich verfügbar sein. Eingeladene Nutzer erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald der Download bereitsteht.Sony plant, das Update in den kommenden Monaten weltweit für alle PS5-Besitzer zu veröffentlichen. Es ist jedoch zu beachten, dass einige der in der Beta-Phase verfügbaren Funktionen möglicherweise nicht oder nur in veränderter Form in der finalen Version enthalten sein werden.