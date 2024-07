Viele Fotos vom Google Pixel 9 Pro Fold und anderen Modellen geleakt

Die offizielle Vorstellung der neuen Pixel-Generation , die für den August geplant ist, dürfte wohl recht langweilig ausfallen. Denn Neues wird das Unternehmen dann kaum noch zu erzählen haben - erneut hat ein Leak viele weitere Informationen ans Licht gebracht.

Rozetked

Behörde ist undicht

Thread & UWB inside

Zusammenfassung Leak enthüllt Details der neuen Pixel-Generation vor offizieller Vorstellung

Neue Pixel-Modelle bereits durch Videos und Fotos weitgehend bekannt

Pixel 9 Pro Fold zeigt sich auf Fotos mit neuer Kameraanordnung und Design

Falt-Modell Pixel 9 Pro Fold kann flach auf dem Tisch liegen

Pixel 9 Pro Fold erhält innere Selfie-Kamera in der Ecke des Bildschirms

Akku des Pixel 9 Pro Fold speichert 4560 mAh, Pixel 9 Pro XL hat 4942 mAh

Neue Pixel-Modelle unterstützen Smart Home via Thread-Protokoll und UWB

Die Kern-Modelle waren sogar schon im Video zu sehen und ihre Ausstattung ist auch mehr oder weniger komplett bekannt. Aus der taiwanischen Regulierungsbehörde NCC drangen nun auch klare Fotos des neuen Falt-Modells Pixel 9 Pro Fold nach draußen, wie das Magazin AndroidAuthority berichtet. Dazu gab es dann auch hier noch einige Daten.Die Fotos des Pixel 9 Pro Fold bestätigen, dass Google die innere Selfie-Kamera in die Ecke des Bildschirms verschiebt, was bereits in den früheren Renderings angenommen wurde. Die neue quadratische Kameraanordnung wird ebenfalls bestätigt und ersetzt die ikonische lange Kameraleiste der Pixel-Serie, die bei den anderen Geräten noch zu finden ist.Auf den Bildern fällt auf, dass das Falt-Handy vollständig flach auf dem Tisch liegt. Das erste Gerät dieser Art in der Pixel-Serie konnte hingegen nicht komplett aufgeklappt werden. Auch die Falte fällt bei dem neuen Gerät dünner aus, was die Optik insgesamt deutlich verbessern sollte.Wie auch beim Pixel 9 und Pixel 9 Pro wird der Akku des Falt-Modells laut den Angaben um die 4560 mAh Strom speichern können. Lediglich das Pixel 9 Pro XL bekommt mit 4942 mAh eine stärkere Batterie. Wie sich das am Ende auf die Laufzeiten niederschlägt, wird sich erst sagen lassen, wenn wirklich die ersten Geräte in den Händen unabhängiger Tester landen.Die neuen Pixel sollen gut mit Smart Home-Systemen und anderen IoT-Anwendungen zusammenarbeiten. Dafür wurde unter anderem Support für das Thread-Protokoll integriert. Und alle Modelle, mit Ausnahme des kleinen Pixel 9, kommen auch mit UWB-Unterstützung daher. Die offizielle Vorstellung der neuen Google-Smartphones wird voraussichtlich am 13. August erfolgen.