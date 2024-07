Pixel 9 in voller Pracht: Video zeigt die neuen Google-Phones ganz genau

Nach vielen Leaks zeigt eine inoffizielle Quelle die kommenden Google Pixel-Modelle in ihrer vollen Pracht. In Videos sind Pixel 9 und Pixel 9 Pro zu sehen, der Leaker liefert außerdem Aufnahmen, welche die neuen Google-Phones mit Samsung- und Apple-Geräten vergleichen.

Google Pixel 9 та 9 Pro XL! 📱 Будьте з нами, щоб дізнатися про всі круті фішки та новинки цих смартфонів! Не пропустіть наші огляди та цікаві факти про ці нові флагмани! 🎥 #Pixel9ProXL #Технології #Новинки #PixelUkraine #PixoPhone ♬ оригінальний звук - pixo_unpacking @pixo_unpacking 🚀 Ексклюзив! PixoPhone першими в Україні отримали новіGoogle Pixel 9 та 9 Pro XL! 📱 Будьте з нами, щоб дізнатися про всі круті фішки та новинки цих смартфонів! Не пропустіть наші огляди та цікаві факти про ці нові флагмани! 🎥 #GooglePixel9

Zusammenfassung Inoffizielle Quellen zeigen Google Pixel 9 und 9 Pro in Videos

Leaker vergleicht neue Google-Phones mit Samsung- und Apple-Geräten

Google plant Vorstellung der Pixel 9 Modelle bereits im August

Designleak: Pixel 9 Pro mit poliertem Rahmen, Pixel 9 mit mattem Finish

Pixel 9 Pro ähnelt in Größe dem iPhone 14 Pro Max und Samsung S24 Ultra

Neue Pixel-Generation bekommt kantiges Design, Größe fast gleich

Normalerweise gibt es neue Pixel-Geräte im Herbst, für gewöhnlich Ende September bis Ende Oktober. In diesem Jahr läuft mit den Pixel-Phones aber alles etwas anders. Google selbst hat angedeutet, dass die neuen Modelle Pixel 9 und Pixel 9 Pro schon im August vorgestellt werden, genauer bei einem Event am 13.08. Einen Blick auf das Design der nächsten Pixel-Generation kann man aber jetzt schon werfen.Nach unzähligen Leaks - wir hatten in unserem Pixel-Special berichtet - sind jetzt Videos aufgetaucht, die das Pixel 9 und Pixel 9 Pro in allen Details zeigen. Wie GSMArena als erstes berichtet, sind auf dem TikTok-Account pixo_unpacking einige Clips aufgetaucht, welche die beiden Geräte zu zeigen scheinen.Was man hier zu sehen bekommt, passt auch hervorragend zu allen vorangegangenen Leaks. Interessantes Detail: Während das Pixel 9 Pro auf einen polierten Rahmen und eine matte Rückseite setzt, wird dieses Farbschema beim Pixel 9-Modell genau umgedreht. Das größere Modell zeigt deutlich einen dritten Kamera-Sensor, das Pixel 9 kommt mit zwei Kameras aus.In weiteren Clips liefert der Leaker dann noch den Vergleich mit Geräten von Samsung und Apple. Das Pixel 9 Pro fällt in der Gegenüberstellung mit dem Samsung S24 Ultra nur unwesentlich kleiner aus, mit dem iPhone 14 Pro Max ist das Modell im Hinblick auf Größe fast identisch. Im Vergleich Google Pixel 9 vs. Pixel 8 fällt das kantige Design der neuen Generation besonders auf, die Größe bleibt fast unverändert.