Letzte Chance: 25 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro

Ab sofort bietet Freenet seinen Allnet-Tarif mit 25 GB wieder mit einem Rabatt von satten 73 Prozent an. Kunden surfen zum günstigen Aktions­preis mit bis zu 25 Mbit/s im LTE-Netz der Deutschen Telekom. Zudem gibt es auch noch einen Gratis-Monat Waipu.tv obendrauf.

Anzeige

Update: Das Angebot von Freenet und gilt nur noch heute, 25. Juli 2024, bis 23:59 Uhr. Es lohnt sich also, schnell zu sein: Das Angebot von Freenet und gilt nur noch heute, 25. Juli 2024, bis 23:59 Uhr. Es lohnt sich also, schnell zu sein: Jetzt bei Freenet abschließen

Nur 40 Cent pro Gigabyte im Netz der Telekom

Freenet Green LTE 25 GB-Tarif Allnet-Flat im Telekom-Netz für 10 Euro

Zum Angebot

Ein Monat Waipu.tv gratis dazu

Freenet Telekom Green LTE 25 GB im Detail:

25 GB LTE Datenvolumen

Telekom-Netz mit 25 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn bis 30.09.2024

9,99 Euro pro Monat statt 36,99 Euro

0 Euro Anschlusspreis durch Erteilung einer Werbeerlaubnis

Jetzt Angebot bei Freenet sichern!

Ende der Mindestlaufzeit beachten

Freenet Green LTE 25 GB-Tarif Allnet-Flat im Telekom-Netz für 10 Euro

Zum Angebot

Zum diesjährigen Prime Day gibt es nicht nur bei Amazon etliche Schnäppchen. Auch Freenet macht seine Allnet-Flat mit 25 GB Datenvolumen noch einmal günstiger. Durch einen Rabatt von satten 73 Prozent surfen Kunden anstatt zum regulären Preis von 36,99 Euro jetzt für nur 9,99 Euro im LTE-Netz der Telekom. Pro Gigabyte sind das also gerade einmal 40 Cent.Die Geschwindigkeit von 25 Mbit/s reicht dabei komfortabel aus, um Videos und Streams in hoher Qualität von unterwegs aus zu genießen.Dazu bietet Freenet einen flexiblen Vertragsbeginn. Wer das zeitlich begrenzte Angebot gerne wahrnehmen möchte, den Tarif aber erst zu einem späteren Zeitpunkt braucht oder nutzen will, kann den Vertragsbeginn sogar noch bis zum 30. September verzögern.Obendrein bekommen alle, die das Angebot jetzt wahrnehmen , einen Gratis-Monat für Waipu Perfect Plus mit dazu. Damit lassen sich 261 HD-Sender auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Zudem sind über 30.000 Serien, Filme und Shows jederzeit auf Wunsch abrufbar. Nach dem Gratis-Zeitraum kostet die Option regulär 9,99 Euro pro Monat. Sie lässt sich jedoch monatlich kündigen.Wer im letzten Bestellschritt auf der Webseite von Freenet durch das Setzen des entsprechenden Häkchens eine Werbeeinwilligung erteilt, spart sich bei Vertragsabschluss zusätzlich die einmalige Anschlussgebühr von 29,99 Euro.Nach Ende der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten erlischt der Rabatt von 73 Prozent. Danach zahlen Kunden die regulären 36,99 Euro. Daher sollte man das entsprechende Datum im Auge behalten. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Laufzeitende. Danach kann monatlich gekündigt werden.: Wer gerade auf der Suche nach einem fairen Vertrag für 24 Monate ist und Wert auf guten Empfang im schnellen LTE-Netz der Telekom legt, der sollte das momentane Angebot zum Freenet-Tarif mit 25 GB genauer unter die Lupe nehmen . Der flexible Vertragsbeginn und die unter Umständen wegfallende Anschlussgebühr sind ein zusätzliches Plus.