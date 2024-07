Günstiger Saugroboter: Ecovacs Deebot N20 Pro Plus jetzt erhältlich

Ecovacs' Deebot N20 Pro Plus ist ab sofort in Deutschland er­hältlich. Der Staubsaugerroboter mit Wischfunktion samt beutelloser Station kann mit vielen cleveren Funktionen punkten. Und das für nur 499 Euro. Wir stellen euch den neuen Saugroboter vor.

PureCyclone: Kein Beutel, keine Probleme

Kräftige Saugleistung, viele smarte Features

Mit der neuen Deebot N20-Familie bietet Ecovacs ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Budget. Ab 299 Euro können die Saugroboter unter anderem bei Amazon vorbestellt werden - die Auslieferung beginnt am 25. Juni 2024. Flaggschiff der neuen Serie ist der Ecovacs Deebot N20 Pro Plus, der im Preisbereich unter 500 Euro mit diversen High-End-Features punkten kann.Die größte Neuerung ist dem Deebot N20 Pro Plus direkt anzusehen. Ecovacs setzt jetzt auf eine neue Absaugstation mit PureCyclone-Technologie - ein zweistufiges Zyklonsystem ganz ohne Staubbeutel. Gleichzeitig bietet die Station ein vierstufiges Filtersystem für saubere Luft und eine Reinigung des Saugroboters ohne Saugkraftverlust.Dank des 1,5 Liter fassenden Staubbehälters kann man sich zudem entspannt zurücklehnen, denn eine einfache und vor allem saubere Entleerung ist erst nach ca. 45 Tagen notwendig. Und unterm Strich spart man dank der neuen Zyklontechnik sogar Geld: Bis zu 144 Euro würde man sonst in rund drei Jahren für Staubbeutel ausgeben.Der Deebot N20 Pro Plus von Ecovacs kann sich trotz seines niedrigen Preises technisch durchaus sehen lassen. Der Saugwischroboter bietet eine starke Saugleistung von 8000 Pa und ist mit einer ZeroTangle-Bürste ausgestattet, die lästiges Verheddern von (Tier-)Haaren verhindert und gleichzeitig eine effektive Reinigung von Hartböden und Teppichen ermöglicht. Besonders beeindruckend ist das Wischsystem des neuen Deebots.Die "Pro Plus"-Variante des Saugroboters ist mit der Ozmo Pro 2.0-Technologie ausgestattet, die mit einer Anpresskraft von 6N und einem hochfrequent vibrierenden Wischmopp (480 Mal pro Minute) selbst festsitzenden Schmutz löst und Flecken noch schneller entfernt. Ein integrierter 180 ml Wassertank hält das Wischpad zudem immer feucht, sodass auch größere Flächen optimal gereinigt werden können.Nicht zuletzt profitiert der Deebot N20 Pro Plus von den bekannten Ecovacs-Features wie der präzisen Laserkartierung, der intelligenten Reinigung via TrueMapping und der langen Akkulaufzeit von bis zu 300 Minuten. Ebenso überwindet der neue Saugroboter problemlos Türschwellen, erkennt Hindernisse und Treppen präzise und lässt sich mit der Ecovacs App optimal automatisieren - auch über Sprachassistenten wie Alexa.