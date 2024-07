Dragonfly: NASA schickt fliegende Drohne zum Saturnmond Titan

Die guten Erfahrungen der US-Raumfahrtbehörde mit einer Helikopter-Drohne auf dem Mars dürfte wesentlich mit dafür gesorgt haben, dass nun ein viel ehrgeiziges Projekt angeschoben wird: Ein Quadcopter soll zukünftig den größten Mond des Saturns erforschen.

Die Leitung der NASA hat der Mission "Dragonfly" jetzt ihren Segen erteilt. Das bedeutet insbesondere, dass die Finanzierung von bisher geschätzt 3,35 Milliarden Dollar für die Entwicklung und Durchführung des Projekts bereitgestellt wird. Als Starttermin wurde erst einmal der Juli 2028 in die Unterlagen geschrieben, allerdings zeigen die Erfahrungen, dass es etwas länger dauern kann, bis es wirklich losgeht.Ursprünglich wurde die Mission bereits im Jahr 2019 in die Planungen der NASA aufgenommen. Damals gab es aber erst einmal nur ein vorläufiges Konzept und eine grobe Schätzung für den Zeitplan. Nun wurde hingegen ein detaillierter Plan für die Umsetzung freigegeben, der auf deutlich solideren Füßen steht - und etwa das doppelte des ursprünglich angedachten Budgets benötigt.Das tat der Zustimmung in der Chef-Etage der NASA aber keinen Abbruch: "Dragonfly ist eine spektakuläre wissenschaftliche Mission, die auf großes Interesse in der Bevölkerung stößt, und wir freuen uns darauf, die nächsten Schritte bei dieser Mission zu unternehmen", sagte Nicky Fox, stellvertretende Administratorin der NASA-Direktion für wissenschaftliche Missionen. "Die Erforschung des Titan wird die Grenzen dessen, was wir mit Drehflüglern außerhalb der Erde unternehmen können, erweitern."Nach dem Erreichen des Titan wird der Lander mit acht Rotorblättern auf dem dunstigen Saturnmond von Ort zu Ort schweben und Umgebungen erkunden, die reich an organischen Molekülen, den Bausteinen des Lebens, sind.Dragonfly wird der erste mobile Forschungsroboter sein, der auf einem anderen Gestirn als dem Mond oder dem Mars landet - und erst die zweite fliegende Drohne, die einen anderen Himmelskörper erkundet. Der Ingenuity-Hubschrauber der NASA auf dem Mars war die erste. Dragonfly wird mehr als 200-mal so groß wie Ingenuity sein und sechsmal weiter von der Erde entfernt operieren. Drei Jahre soll das System unterwegs sein, um die Chemie und andere Besonderheiten des Titan im Detail zu erforschen.