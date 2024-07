Neustart bei Devolo: Mit einem neuen Investor raus aus der Insolvenz

Anfang 2024 startete das Aachener Unternehmen Devolo nach Anmel­dung der Insolvenz mit der Sanierung in Eigenverwaltung . Jetzt steht fest, wie genau es weitergehen kann: Ein Investor ist gefunden, der das Geschäft weiterführt.

Vor einigen Monaten überraschte die zweite Insolvenzanmeldung von Devolo innerhalb weniger Monate sowohl die Branche als auch die Kunden des Unternehmens. Ende 2023 hieß es dann, eine stark rückläufige Nachfrage habe zu den Problemen des Unternehmens geführt, auch das Weihnachtsgeschäft sei enttäuschend gewesen und hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Jetzt gibt es wieder positive Nachrichten, denn rückwirkend zum 1. April gibt es einen neuen Mehrheitseigner. Das Unternehmen teilte jetzt mit "Devolo hat die Investorensuche erfolgreich beendet und damit die Zukunftsfähigkeit des Aachener Spezialisten für Netzwerklösungen sichergestellt. Im Rahmen eines Asset Deals übernimmt der österreichische Finanzinvestor SOL Capital rückwirkend zum 1. April 2024 wesentliche Teile des operativen Geschäftsbetriebes des renommierten Branchenprimus, der durch zahlreiche Innovationen im IT-Markt große Bekanntheit und Wertschätzung erlangt hat. Der Kaufvertrag wurde am 17. April 2024 unterzeichnet und unmittelbar im Anschluss vollzogen."Damit einher geht nun eine Umbenennung. "Die neu gegründete Devolo Solutions GmbH wird in die finanzstarke Private-Equity-Struktur der SOL Capital eingebunden, in der sich institutionelle Investoren, wie beispielsweise der European Investment Fund, engagieren", informiert das Unternehmen.Was das genau für aktuelle Projekte von Devolo heißt, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt hatte das Unternehmen mit Produkten für die Vernetzung von AC-Ladepunkten für Elektroautos auf sich aufmerksam gemacht und dort neben ihrem klassischen Geschäft, den Internet-über-die-Steckdose-Lösungen, ein neues Sortiment aufgebaut.Derzeit wird allerdings mehr darüber, wer nun in die neue Devolo Solutions GmbH investieren will und weniger über eine Neuausrichtung des Geschäfts berichtet. Das wird wohl erst in den kommenden Wochen kommuniziert.