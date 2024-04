IRC im UEFI: Entwickler baut Chat-Client, der ohne Betriebssystem läuft

Manche Dinge sind weniger nützlich als viel mehr bewundernswert. Dazu gehört auch ein Projekt des Entwicklers Phillip Tennen, dem es gelungen ist, einen einfachen IRC-Client im UEFI eines PCs laufen zu lassen.

Der Open-Source-Entwickler Phillip Tennen hat einen IRC-Client geschaffen, der im UEFI/BIOS seines PCs laufen kann. In einem YouTube-Video zeigte er den simplen Chat-Client in Aktion, wobei man in seinem AxleOS Blog eine aus­führ­li­che Erklärung dazu erhält, was sich Tennen dabei überhaupt gedacht hat.Das Ganze ist nämlich nichts weiter als ein Witz, wenn auch kein besonders lustiger. Tennen habe sein in der Sprache Rust geschriebenes Programm, das er passenderweise UEFIRC genannt hat, als eine Art Scherzprojekt entwickelt, erklärte er. Einen großen Nutzen hat das Programm freilich nicht, wenn man mal davon absieht, dass es ganz ohne ein "reguläres" Betriebssystem auskommt.UEFIRC nutzt laut Tom's Hardware die Fähigkeiten moderner UEFI-Varianten, darunter eine aktiv nutzbare Internetverbindung und Unterstützung für TrueType-Schriftarten. Das Programm hat eine einfache, aber durchaus farbenfroh ge­stal­te­te Benutzeroberfläche und ermöglicht so den leichten Zugriff auf IRC-Server.Inwiefern ein Client für Internet Relay Chat (IRC) in Zeiten von Slack, Microsoft Teams und ihren diversen Varianten noch sinnvoll ist, sei einmal dahingestellt. Da Slack letztlich aber auch nur eine Art IRC mit bunten Bildchen ist und mit Element/Matrix inzwischen auch hervorragende, offene Alternativen zu Teams und Slack existieren, ging es bei UEFIRC ohnehin nur darum, zu zeigen, was tatsächlich möglich ist.Anders als ein klassisches BIOS ist das heutige UEFI wesentlich vielseitiger und flexibler geworden. Mittlerweile lassen sich zahllose Einstellungen im UEFI vornehmen, aber auch andere Aufgaben erledigen, weil die zugrundeliegende Technologie sich so stark weiterentwickelt hat.