GitHub-KI sucht jetzt Fehler in eurem Code und macht Vorschläge

Dass man sich von der KI Programm-Code generieren lassen kann, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Microsoft bringt auf seiner GitHub-Plattform nun aber die nächste Stufe der Unterstützung: Der Code des Entwicklers wird nun auf Fehler und Sicherheitslücken untersucht.

Die neue Funktion befindet sich jetzt in der öffentlichen Beta-Phase und ist automatisch auf allen privaten Repositories für GitHub Advanced Security (GHAS)-Kunden aktiviert. Das als Code Scanning Autofix bezeichnete Feature stützt sich auf den GitHub Copilot sowie CodeQL und funktioniert derzeit in JavaScript, Typescript, Java und Python."Wenn eine Schwachstelle in einer unterstützten Sprache entdeckt wird, enthalten die Lösungsvorschläge eine Erklärung in natürlicher Sprache, zusammen mit einer Vorschau des Codevorschlags, den der Entwickler akzeptieren, bearbeiten oder verwerfen kann", erklärten Pierre Tempel und Eric Tooley von GitHub. Die Codevorschläge können Änderungen an der aktuellen Datei, an mehreren Dateien und an den Abhängigkeiten innerhalb des aktuellen Projekts beinhalten.Die Betreiber der Code-Plattform weisen allerdings auch darauf hin, dass das neue Feature einen ordentlichen Audit nicht ersetzen kann. Es ist weiterhin auch wichtig zu beachten, dass Entwickler immer überprüfen sollten, ob die Sicherheitsprobleme wirklich behoben sind. Denn es sei immer möglich, dass die KI-gestützte Funktion Korrekturen vorschlägt, die eine Sicherheitslücke nur teilweise beheben oder die beabsichtigte Codefunktionalität nicht erhalten. Insofern ist die Funktion hilfreich, aber nicht allmächtig."So wie GitHub Copilot die Entwickler von mühsamen und sich wiederholenden Aufgaben entlastet, wird Code Scanning Autofix den Entwicklungsteams helfen, Zeit zurückzugewinnen, die früher für die Behebung von Schwachstellen aufgewendet wurde", hieß es von Seiten des GitHub-Teams.In den kommenden Monaten soll die Unterstützung weiterer Sprachen hinzukommen. Ganz oben auf der Liste stehen hier C# und Go. Letzten Monat hat GitHub außerdem den Push-Schutz für alle öffentlichen Repositories standardmäßig aktiviert, um die versehentliche Preisgabe von Geheimnissen wie Zugriffstoken und API-Schlüsseln beim Pushen von neuem Code zu verhindern.