Top-Deal bei Waipu.tv: Ein Jahr Fernsehen & Sky WOW für nur 5 Euro

Waipu.tv meldet sich jetzt mit einem neuen Knaller-Deal zurück. Ihr erhaltet 50 Prozent Rabatt auf das Jahrespaket des TV-Streaming-Dienstes und 12 Monate Sky WOW Filme und Serien gratis. Alles für nur 5 Euro monatlich. Die Ersparnis liegt bei satten 180 Euro.

Mehr als 180 Euro beim TV-Streaming sparen

Waipu.tv Jahrespaket + WOW TV, Filme & Serien für mtl. 5 Euro

Die Vorteile vom Streaming mit Waipu.tv

Perfect Plus Jahrespaket inklusive

WOW Filme & Serien Jahrespaket inklusive

267 Sender (252 in HD), 68+ Pay-TV-Sender

30.000 Filme und Serien auf Abruf

100 Stunden Aufnahmespeicher

Auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig

Nach 12 Monaten monatlich kündbar

Gesamtersparnis ca. 180 Euro

Monatlich nur 5,00 Euro

Konnte Waipu.tv in den letzten Monaten preislich bereits mit einem günstigen Vorteilspaket und dem 4K-Stick-Bundle überzeugen, sinken jetzt einmal mehr die Preise. Das Perfect Plus Jahrespaket ist um 50 Prozent reduziert und kostet aktuell nur noch 5 Euro pro Monat. Obendrauf gibt es 12 Monate Zugang zu WOW Filme & Serien, dem Streaming-Dienst von Sky.In nur einem Jahr liegt die Ersparnis bei über 180 Euro. Normalerweise würden das Waipu.tv Jahrespaket und WOW mit jeweils 10 Euro zu Buche schlagen. Wie immer heißt es "Schnell sein lohnt sich", denn das Aktionsangebot gilt nur solange der Vorrat reicht, jedoch höchstens bis einschließlich 7. April 2024.Der altbackene TV-Empfang via Kabel, Antennen oder Satelliten, die Nutzung von klobigen HD-Receivern und die steigenden Kosten bei Netzbetreibern sorgen dafür, dass das Streaming-Angebot von Waipu.tv nicht mehr länger nur eine gute Alternative ist, sondern für viele zur ersten Wahl wird. Aktuell bietet Waipu.tv 267 Sender an, 252 davon in HD-Qualität und mehr als 68 Pay-TV-Sender.Weiterhin gehört die Waiputhek mit 30.000 Filmen und Serien sowie ein Speicher von 100 Stunden für das Aufnehmen, Pausieren oder Neustarten von Sendungen, mit zum Paket . Gestreamt werden kann auf vielen Geräten, vom Smartphone und Tablet mit Android oder iOS über Amazon Fire TV, Waipu.tv 4K Stick und Apple TV bis hin zu Chromecast- und Roku-Hardware sowie direkt im Browser.Hält Waipu.tv an seiner Prozedur fest, könnt ihr alle Inhalte separat voneinander nutzen, denn das Perfect Plus Jahrespaket ist aller Voraussicht nach nicht mit WOW Filme & Serien verbunden. Man erwartet, dass für Letzteres ein Gutschein mit separaten Log-in-Daten ausgegeben wird, den ihr möglicherweise auch an Familie und Freunde weitergeben könnt.WOW bietet dabei viele Blockbuster kurz nach dem Kino und Top-Serien zum US-Start auf HBO, Warner­TV und Co., etwa Oppenheimer, Barbie, House of Dragon, The Rookie und viele mehr.Das Waipu.tv Jahrespaket 12 Monaten Perfect Plus und Sky WOW Filme & Serien richtet sich zwar vorrangig an Neukunden, oft erhalten aber auch Be­stands­kun­den und Wie­der­keh­rer den Rabatt. Schaut euch auf der Aktionsseite um und prüft, ob ihr für das Paket infrage kommt.