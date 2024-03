Media Markt und Saturn starten ihre große Schnäppchen-Woche. Die Händ­ler zeigen ihre neuen Prospekte, bieten Gaming-Hardware stark reduziert an und verkaufen günstige Restposten sowie Outlet-Deals im Super Spar Sale. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Neue Woche, neue Technik-Angebote

Neuer Prospekt mit "Super Coupon"-Rabatt

Gaming-Deals: PS5 Slim, SSDs, Notebooks & Co.

Samsung Galaxy Week: Bis zu 30% Rabatt sichern

Philips Ambilight: 15% Rabatt auf OLED-TVs

Super Spar Sale mit günstigen Restposten

Aktuell bieten Media Markt und Saturn fünf Rabattaktionen , die Schnäppchen­jäger auf den Schirm haben sollten. Nicht nur findet man günstige Angebote im neuen "Super Coupon"-Prospekt mit Sofortrabatt, auch überzeugen uns der aufgefrischte Super Spar Sale , die neue Gaming-Themenwelt und spezielle Deals für Samsung Galaxy-Produkte und Philips OLED-Fernseher. Nachfolgend zeigen wir euch die Highlights der Aktionen.Bis zum 24. März um 20 Uhr stehen die Angebote aus dem neuen Prospekt bereit. Media Markt und Saturn bieten hier einen "Sofort Coupon"-Rabatt in Höhe von bis zu 300 Euro - und das direkt im Warenkorb. Zu den Highlights zählen unter anderem die AVM FritzBox 5590 Fiber für 219 Euro, der Akkusauger Dyson Gen5detect Absolute für 749 Euro und der 55 Zoll große Mini-LED-Fernseher LG 55 QNED 816 RE für 699 Euro.In der Themenwelt der Online-Shops geht es heute vor allem ums Gaming. Zu den Schnäppchen gehört die PlayStation 5 Slim mit Laufwerk für 449 Euro und die passende WD Black SN850P SSD mit 2 TB und Heatsink für 180 Euro zur Speichererweiterung. Außerdem erhaltet ihr die Gaming-Maus Razer Basilisk V3 für 50 Euro und die Steelseries Apex Pro Gaming-Tastatur für 159 Euro. Reduziert sind zudem Spiele, Laptops und Zubehör.Wer auf der Suche nach günstigen Smartphones, Tablets, Wearables und Co. ist, sollte einen Blick in die Samsung Galaxy Week werfen. Saturn und Media Markt bieten hier bis zu 30 Prozent Rabatt gegenüber der UVP des Herstellers. Gefallen finden wir unter anderem am Samsung Galaxy S23 5G für 646 Euro, dem Galaxy Tab S6 Lite für 249 Euro und der Galaxy Watch 6 für reduzierte 229 Euro. Hier geht's zur Aktionsseite Plant man die Anschaffung eines neuen 4K-Fernsehers, sollten die stark reduzierten Philips-TVs mit Ambilight-Beleuchtung und OLED-Technologie durchaus in die engere Wahl kommen. Die Händler reduzieren die Preise um 15 Prozent und die Lieferung ist zum Teil versandkostenfrei. Die wahlweise 42 bis 65 Zoll großen Smart-TVs bieten unter anderem 120 Hz, HDMI 2.1, Dolby Vision und Atmos sowie HDR10+ und Google Android TV.Abschließend empfehlen wir einen Abstecher in die Outlet-Deals von Media Markt und Saturn. Hier liegen die Preise oft bis zu 60 Prozent unter der UVP. Zu den dieswöchigen Highlights zählen in den Online-Shops unter anderem der LG OLED 83 C3 1LA (83 Zoll) für 2699 Euro und das Motorola Edge 30 Neo mit 256 GB für 245 Euro. Auch findet man viele günstige Haushaltsgeräte, etwa den Dyson V15 Detect Absolute für 649 Euro. Hier geht's zur Aktionsseite