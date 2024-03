3 Body Problem: Der finale Trailer zur Sci-Fi-Serie von Netflix ist da

Naturgesetze auf den Kopf gestellt

Fortsetzung wahrscheinlich

Auf Netflix steht das nächste große Sci-Fi-Highlight des Jahres in den Startlöchern: Am 21. März zeigt die Streaming-Plattform die neue Serie 3 Body Problem, die auf der erfolgreichen Trisolaris-Romanreihe basiert und vom folgenreichen Erstkontakt mit einer Alien-Zivilisation handelt. Vorab gibt es jetzt den finalen Trailer.Schon bei Game of Thrones hatten David Benioff und D.B. Weiss gemeinsam ein Händchen für komplexe Romanadaptionen bewiesen, für Netflix wechseln sie mit 3 Body Problem nun vom Fantasy- ins Science-Fiction-Genre: Staffel 1 der neuen Serie wird dabei den ersten Band der sogenannten Trisolaris-Trilogie des chinesischen Schriftstellers Cixin Liu aufgreifen.Dieser ist in Deutschland 2016 unter dem Titel "Die drei Sonnen" erschienen und handelt vom ersten Kontakt der Menschheit mit der außerirdischen Zivilisation der Trisolarier, die ihr eigenes (instabiles) Sonnensystem verlassen und die Erde als neue Heimat ansteuern - mit gravierenden Folgen für die Menschheit, wie der neueste Serientrailer mehr als deutlich macht.Klar wird dabei auch, dass sich Kenner der Vorlage auf einige Änderungen einstellen müssen: Zwar soll Netflix' 3 Body Problem der Rahmenhandlung der Vorlage treu bleiben, allerdings steht hier nun ein Team bestehend aus fünf brillanten Wissenschaftlern im Mittelpunkt der Handlung, welche außerdem größtenteils in Großbritannien und nicht mehr in China spielt.Neben Benedict Wong (Wong aus Marvels Doctor Strange) spielen in 3 Body Problem unter anderem noch Jess Hong, Jovan Adepo, John Bradley und Eiza González mit. Alle acht Episoden der ersten Staffel gibt es ab dem 21. März zu sehen, bei Erfolg dürften jedoch noch weitere Staffeln folgen und den Inhalt der beiden anderen Romane "Der dunkle Wald" sowie "Jenseits der Zeit aufgreifen.