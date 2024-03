Bei Saturn gehen die Philips-Aktionstage mit tollen Angeboten für LED- und OLED-Fernseher in eine neue Runde. Nicht nur erhaltet ihr eine kostenlose Soundbar beim Kauf von Bestseller-TVs mit Ambilight, son­dern reist mit etwas Glück sogar ins FC Barcelona-Trainingslager.

Für alle, die auf der Suche nach einem neuen Fernseher sind, kommt die beliebte Philips-Aktion bei Saturn genau richtig. Im Online-Shop erhaltet ihr beim Kauf von ausgewählten, modernen 4K- und OLED-TVs mit atmosphärischer Ambilight-Beleuchtung, 120-Hz-Spielbetrieb, Google Android TV und Co. eine Soundbar im Wert von bis zu 499 Euro geschenkt.Wer zwischen dem 1. Februar und 30. April 2024 bei einem der teilnehmenden Philips-TVs zuschlägt und den Kaufbeleg im Ambilight-Campus hochlädt, hat die Chance auf ein Abenteuer. Mit etwas Glück schickt euch Philips zu einem ex­klu­si­ven Fußball-Sichtungsturnier mit Legende Hans Sarpei. Überzeugt ihr am Ball, reist ihr mit bis zu zwei Personen ins Trainingscamp des FC Barcelona.Bei Philips wird die Speerspitze der 4K-Fernseher von Modellen mit OLED-Technologie angeführt. Der Vorteil: Mit einem echten Schwarz sorgt man für einen nahezu unendlichen Kontrast und eine brillante Farbwiedergabe. Philips paart diese mit seiner P5 Picture Engine samt künstlicher Intelligenz (KI), um das Bild noch besser zu verarbeiten und satte Farben zu liefern.Dabei unterstützen die OLED-Fernseher zusätzlich nicht nur Dolby Vision und HDR10+, sondern setzen zudem auch auf eine 120-Hz-Bildwiederholrate und einen speziellen Spielmodus, von denen vor allem die Xbox Series X und PlayStation 5 (Slim) profitieren. Im gleichen Atemzug müssen natürlich auch Funktionen wie AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync, ALLM und Dolby Vision Gaming genannt werden.Zu guter Letzt empfehlen sich die Philips OLED-TVs durch ihre 3-seitige Ambilight-Beleuchtung an der Rückseite, den kräftigen Dolby-Atmos-Sound, die Sprachsteuerung via Alexa und Google Assistant und natürlich das Google TV-Betriebssystem auf Android-Basis. Letzteres macht den Weg frei für jahrelange Updates und den Zugriff auf sämtliche Apps, etwa Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und GeForce Now.Trotz des erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnisses der Philips OLED-TVs bietet euch der Hersteller viele der Top-Funktionen auch in klassischen Fernsehern mit LED-Technik an, etwa die P5 Perfect Picture Engine, Dolby Vision, Atmos und na­tür­lich auch 120-Hz-Gaming sowie Ambilight. Die Aktionsmodelle, auch bekannt als Philips The One, starten bei Saturn bereits ab 670 Euro.