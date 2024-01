Der 55 Zoll große Philips 55 OLED 808/12 mit Ambilight und 120 Hz ist bei Media Markt und Saturn jetzt besonders günstig zu haben. Wie bereits zum Black Friday geht der 4K-Fernseher für nur 1299 Euro über die virtuellen Ladentheken der Online-Shops - ein toller Deal.

Anzeige

Philips

Tolles Angebot: OLED, Ambilight, Google TV

Philips 55 OLED 808 (55 Zoll) Jetzt für 1299 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Philips 55 OLED 808 (55 Zoll) Jetzt für 1299 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weitere Infos zum Philips 55OLED808/12

Philips 55 OLED 808 (55 Zoll) Jetzt für 1299 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Philips 55 OLED 808 (55 Zoll) Jetzt für 1299 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Wenn euch die OLED-Fernseher von LG und Samsung nicht zusagen, ihr schon länger mit einer integrierten Ambilight-Beleuchtung liebäugelt oder ohnehin lieber auf Google TV (Android) als Betriebssystem setzen wollt, dann empfehlen wir euch einen Blick auf den Philips 55 OLED 808/12 (55 Zoll), der bei Media Markt und Saturn jetzt auf 1299 Euro gesenkt wurde.Grundlegend profitiert ihr bei diesem Fernseher von der kontraststarken OLED-Technologie, die starke Farben und tiefe Schwarztöne abliefert. Dabei unterstützt der Philips 55 OLED 808/12 alle wichtigen HDR-Format, auch Dolby Vision und HDR10+ (Adaptive). Zudem ist der 55-Zöller IMAX Enhanced zertifiziert und bie­tet klangtechnisch neben Dolby Digital (Plus) und DTS (HD) auch Dolby Atmos.Wie es sich für einen zeitgemäßen OLED-Fernseher gehört, holt der Philips 55 OLED 808/12 auch Gamer ab. Konsolen wie die Xbox Series X oder PlayStation 5 (PS5) können per HDMI 2.1 angeschlossen werden und den Smart-TV mit bis zu 120 Hz befeuern. Außerdem sind Nvidia G-Sync, AMD FreeSync, Dolby Vision Game und VRR allgemein an Bord.Aushängeschild ist darüber hinaus natürlich die integrierte Ambilight-Beleuchtung (Next Generation) - "faszinierende, farbige Lichteffekte, die detaillierter, genauer definiert und besser mit der Handlung synchronisiert sind als je zuvor", sagt Philips auf seiner Webseite. Außerdem sind dank Android TV bzw. Google TV alle bekannten Streaming-Apps an Bord und der Google Assistant oder auch Alexa kommen als Sprachassistenten mit.