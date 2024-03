Samsung plant erstmals wieder neue Smartwatch ohne rundes Display

Samsung will in diesem Jahr offenbar erstmals wieder neue Wege gehen, was das grundlegende Design der Smartwatches angeht. In einigen Monaten soll erstmals seit Jahren angeblich ein Modell mit eckigem statt rundem Design auf den Markt kommen.

Samsung

Samsung verkauft seit vielen Jahren nur noch Smartwatches mit rundem Display, schließlich war man einer erst ersten Hersteller, der dank entsprechender Fertigungstechnologien aus eigener Entwicklung in der Lage war, runde OLED-Displays zu produzieren. Auch in diesem Jahr wird es wahrscheinlich wieder entsprechende Modelle geben.Neben den runden Modellen plant Samsung aber laut den Kollegen von SamMobile und weiteren Quellen eine weitere neue Smartwatch, bei der man nicht auf das runde Design setzen wird. Stattdessen wird ein eckiges Display zum Einsatz kommen, wobei sich dabei einige Fragen ergeben. So ist offen, ob Samsung mit diesem neuen Modell tatsächlich den Abschied von seinen runden Smartwatches einleitet.Wahrscheinlicher ist, dass man ein ergänzendes neues Modell plant. Seit einigen Jahren bietet Samsung nur noch Fitness-Tracker mit eckigem Bildschirm an. Mit dem Galaxy Fit 3 ist erst vor wenigen Wochen ein neuer Tracker in den Markt gestartet, der zum ersten Mal seit Jahren eine Aktualisierung der Galaxy-Fit-Serie mit sich brachte.Unseren Quellen zufolge hat Samsung tatsächlich Pläne für eine neue Smartwatch mit eckigem Bildschirm. Noch dürfte nicht feststehen, wie das Gerät aussehen wird, denn die Einführung soll erst gegen Ende des Jahres zu erwarten sein. Denkbar wäre, dass Samsung neben der normalen Galaxy Watch 7-Serie auch noch ein höherpreisiges Modell plant, um mit der Apple Watch Ultra zu konkurrieren.Normalerweise brachte Samsung die neuen Modelle seiner Galaxy-Watch-Serie immer in Verbindung mit den neuen Ausgaben der Smartphones der Galaxy Z-Serie im Juli bzw. August - also mitten im dritten Quartal - auf den Markt. Ein Start im vierten Quartal wäre zwar noch rechtzeitig vor Weihnachten, würde aber nicht so recht ins bisher übliche Muster passen.