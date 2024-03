Microsoft Surface: Saturn senkt die Preise für Laptops und 2-in-1s

Der Frühling naht und das Home-Office kann ins Freie umziehen - am besten mit einem neuen Microsoft Surface. Die beliebten Notebooks und 2-in-1s sind bei Saturn aktuell zum Sparpreis erhältlich. Und on top er­hal­tet ihr sogar noch zusätzliche Coupons mit bis zu 300 Euro.

Die Extra-Coupon-Aktion nutzt Saturn, um großzügig an der Preisschraube von Notebooks, PCs und Tablets zu drehen. Die Microsoft-Surface-Familie vereint alle diese Geräteklassen und rückt damit umso mehr in den Fokus. Eine gute Ge­le­gen­heit für alle, die bereits länger mit den Premium-Modellen der Redmonder liebäugeln. Das sind die Favoriten der WinFuture-Redaktion.Gönnt euch bis zum 24. März 2024 um 20 Uhr eines des Microsoft Surface-Aktionsprodukte und erhaltet nach dem Kauf einen Gutschein in Höhe von bis zu 300 Euro für euren nächsten Einkauf bei Saturn.Für einen günstigen Einstieg sorgt der Surface Laptop Go 3 . Er richtet sich vorrangig an Einsteiger, die ihren Alltag mit Office-Programmen und im Browser bewältigen. Zudem gehört er mit seinen 12,45-Zoll und einem Gewicht von nur 1,13 Kilogramm zu den kompaktesten und leichtesten Modellen der Surface-Familie. Dank Intel Core i5-Prozessor und schneller SSD wird unter der Haube genug Leistung geboten und das bei einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden.Mit dem Surface Laptop 5 kommt hingegen eine noch höhere Performance ins Spiel, sodass sich die 13-Zoll- und 15-Zoll-Notebooks auch für Kreativarbeiten anbieten. Dafür sprechen auch die höheren Auflösungen von bis zu 2496 x 1664 Pixeln und die hellen PixelSense-Displays mit Dolby Vision IQ-Technologie in Kombination mit Windows 11 und Dolby Atmos. Auch sie sind echte Langläufer: Microsoft nennt eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.Wer Surface sagt, der muss auch Surface Pro 9 sagen. Denn das beliebte Convertible (2-in-1) gilt als Grundpfeilern der Redmonder Produktfamilie. Ausgestattet mit einem 13-Zoll-Touchscreen sowie Intel Core i5- und Core i7-Prozessoren gehört das Tablet mit optionalem andockbaren Keyboard-Cover zu den Windows-11-Geräten mit der höchsten Flexibilität bei gleichzeitig hoher Leistung. Eine gute Wahl für alle, die oft unterwegs sind und leicht reisen wollen.Zu guter Letzt zeigt sich das Surface Laptop Studio 2 als performantester Exot von Microsoft. Bei Saturn steht der 14,4-Zöller mit Notebook- und Tablet-Funktion, Intel Core i7-13700H-Prozessor und Iris Xe-Grafik im Rampenlicht, der zusätzlich mit 16 GB RAM und einer 512-GB-SSD ausgestattet ist. Optional erhaltet ihr das Notebook auch mit einer Nvidia GeForce RTX 4050, für eine noch höhere Multimedia- und Gaming-Leistung.