Kodi 20.5 ist da: Noch ein Update für Multimedia-Software Kodi "Nexus"

Die alternative Multimedia-Heimkino-Software Kodi macht es derzeit ungewöhnlich spannend - während viele Nutzer auf den Start der Version 21 alias "Omega" warten, gibt es jetzt noch einmal ein Update für Kodi 20 "Nexus".

Finale Version, die Zweite

Die Highlights der Release Notes sind:

Eingabe

Eine Reihe von Controller-Änderungen, die zu massiven Fehlern auf Android-Geräten führten, wurden rückgängig gemacht. Die Handhabung der Eingaben ist nun die gleiche wie in 20.3.

Android

Großartige Detektivarbeit wurde von @spdfrk geleistet, um einen Fehler zu beheben, der dazu führte, dass Kodi die App bei möglichen Farbmodusänderungen schloss.

Ein Backport von @fritsch, der Nexus mit dem Omega-Verhalten für AudioTrack unter Android in Einklang bringen soll. Dies bedeutet, dass einige Gerätebenutzer eine zusätzliche Einstellung zu ihrer AdvancedSettings.xml-Datei hinzufügen müssen. Details können unter https://github.com/xbmc/xbmc/pull/24729 eingesehen werden.

Linux

Branding-Farben wurden zur Metainfo-Datei hinzugefügt, so dass sie von Dingen wie dem Flathub-Store verwendet werden können. Infos dazu gibt es im Flathub-Blogpost https://docs.flathub.org/blog/introducing-app-brand-colors.

iOS/tvOS

Eine Änderung, die eigentlich nicht in der Codebasis von Kodi war, aber dennoch ein Fix, bedeutet, dass das inputstream.ffmpegdirect Addon nun für die iOS/tvOS Release Debs verfügbar ist.

... plus, natürlich, einige Korrekturen hinter den Kulissen und Updates für z.B. Bibliotheksversionen.

Kodi - Starke Mediacenter-Software für Windows

Schon im Februar hieß es recht überraschend, dass es noch einmal ein großes Update für die Nexus-Reihe gibt. Nun startet eine weitere Aktualisierung auf Kodi 20.5. Anfang des Jahres hatte das Entwicklerteam dabei die Veröffentlichung von Kodi 20.3 als "das letzte Update der Nexus-Reihe" angekündigt.Nun folgt allerdings nach dem "finalen" Update auf Version 20.4 noch die 20.5. Dabei werden nun wieder einige Änderungen aus der Version 20.4 zurückgenommen, da sie wohl fehlerhaft waren.Im Blog von Kodi heißt es daher jetzt: "Nexus will einfach nicht enden, so scheint es: Wir sind schon wieder da, diesmal mit der hoffentlich letzten Version der Nexus-Reihe. Willkommen zu 20.5!".Enthalten sind eine Reihe von Fehler­kor­rekturen, einige Backports, aber keine echten Neuerungen. Das vollständige Changelog gibt es wie immer auf Github . Das Update bietet also weder neue Funktionen noch umfangreiche Änderungen - es behebt lediglich eine Reihe von Problemen. Das Update steht ab sofort für alle Nutzer zur Verfügung. Wir haben die neueste Version bereits für euch im WinFuture-Downloadbereich bereitgestellt und am Ende dieses Beitrags verlinkt.