Pünktlich zum Einstieg in den März gibt es auch bei Mobilfunktarifen wieder richtig gute Angebote für preisbewusste Kunden. Crash stellt sich mit zwei 2 Highlight-Tarifen unter 10 Euro im Vodafone-Netz gut auf. Zum Start gibt es 3 Freimonate, zahlen muss man also erst ab Juli.

Anzeige

Allnet-Flats unter 10 Euro Bei Crash jetzt mit 3 Freimonaten

Zum Angebot

Die Crash-Deals mit 3 Freimonaten

Allnet-Flat 15GB für 7,99 Euro

Allnet-Flat 25GB für 9,99 Euro

EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Call & eSIM

3 Freimonate

24 Monate Laufzeit

Flexibler Vertragsbeginn bis 31.03.24

Jetzt bei Crash sichern

Allnet-Flats unter 10 Euro Bei Crash jetzt mit 3 Freimonaten

Zum Angebot

Zusammenfassung Mobilfunktarife unter 10 Euro bei Crash im Vodafone-Netz

Zwei Tarife mit 15 GB für ca 8 Euro und 25 GB für ca 10 Euro

Zum Start 3 Freimonate, Zahlung erst ab Juli

LTE-Netz mit maximal 50 Mbit Download, 25 Mbit Upload

Anschlusspreis für beide Tarife liegt bei 19,99 Euro

Inklusive EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Call und eSIM

Laufzeit 24 Monate, Kündigung zum Vertragsende ratsam

Jetzt bei Crash sichern

Was braucht man von einer guten Allnet-Flat heutzutage? Die Antwort kann natürlich je nach Bedürfnissen sehr unterschiedlich ausfallen, eines ist aber klar: Für viel Datenvolumen und weitere Features eines modernen Tarifs sollte man keine Unsummen mehr bezahlen. Der Discounter-Anbieter Crash zeigt mit seinen zwei Angebots-Tarifen , wie man unter 10 Euro im Monat gut angebunden sein kann.Die beiden Tarife unterscheiden sich lediglich in Bezug auf das Datenvolumen. 15 GB werden für 7,99 Euro angeboten - schon ein hervorragender Preis. Noch besser steht der größere Tarif mit 25 GB Datenvolumen für 9,99 Euro da. Wie eingangs erwähnt, muss nach Vertragsabschluss aber zunächst überhaupt keinen Monatspreis bezahlen, zum Start genießt man dank der Aktion erst einmal 3 Freimonate.Wie wird ein so kleiner Monatspreis erreicht? Crash verzichtet auf eine Anbindung mit maximaler Geschwindigkeit und 5G. Gesurft wird hier im LTE-Netz von Vodafone mit einer maximalen Datenrate von 50 Mbit/s - ausreichend für Youtube, Spotify, Meetings. Der Upload ist mit 25 Mbit/s in dieser Preisklasse durchaus großzügig bemessen.Dazu kommen dann natürlich alle Eigenschaften, die man von einem guten Tarif erwartet: Beide Angebote beinhalten EU-Roaming und sind VoLTE, WiFi-Call und eSIM-fähig. Anrufe und SMS werden per Flatrate abgedeckt. Die Laufzeit liegt bei 24 Monaten, hier ist zum Vertragsende eine rechtzeitige Kündigung empfohlen.