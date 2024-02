Bitte nicht reinstecken: Vibrator überträgt Malware per USB-C auf PC

Statt Lust und Freude bracht ein Vibrator einer Benutzerin Malware ein. Diese hatte ihr Spielzeug am USB-C-Anschluss des PCs laden wollen, war dabei aber mit der Schadsoftware Lumma infiziert worden. Der Fall ist beispielhaft für ein größeres Problem.

Beim "Sexology Pussy Power 8-Function Rechargeable Bullet Vibrator" des US-Unternehmens Spencer würde man vermutlich nicht auf den ersten Blick vermuten, dass das Gerät zur Gefahr für die eigenen Daten werden kann. Wie Malwarebytes berichtet , hatte die Anti-Virensoftware jüngst aber einen Schädling eingefangen, der sich beim Anschluss des Vibrators auf einen PC übertragen wollte.Der Schädling mit dem Namen Lumma kann im Prinzip von jedermann als Malware-as-a-Service (MaaS)-Modell genutzt werden. Ins Visier nehmen Cyberkriminelle damit Informationen aus Kryptowährungs-Wallets und Browser-Erweiterungen sowie zu Zwei-Faktor-Authentifizierungen. Die freie Verfügbarkeit macht es schwer, einzelne Attacken zurückverfolgen zu können.Der Anbieter Spencer gibt zum aktuellen Zeitpunkt nur an, dass das Problem bekannt ist und untersucht wird. Informationen, wie es zur Infektion des eigenen Produkts gekommen war, kann man aber bislang nicht bereitstellen. Allerdings war es Malwarebytes möglich, die infektiöse Datei auf dem Vibrator genauer zu untersuchen. Darin steckt ein verschachteltes Installer-System und eine sogenannte XML-Bombe, die Webanwendungen gezielt zum Absturz bringen kann.Der Fall bietet ein anschauliches Beispiel, was sicherheitsbewusste Nutzer prinzipiell vermeiden sollten. Beim Laden über die altmodische Steckdose sind Sicherheitsprobleme ausgeschlossen, wenn möglich, sollte man den Anschluss an einen Computer also vermeiden. "Behandeln Sie nicht vertrauenswürdige Geräte wie den "verlorenen USB-Stick" auf dem Parkplatz", so der Tipp von Malwarebytes.Zu guter Letzt an dieser Stelle der sehr passende Hinweis: Für USB-Anschlüsse gibt es sogenannte " USB-Kondome ", auch Datenblocker genannt, die eine Datenübertragung zuverlässig unterbinden. Dies empfiehlt sich vor allem auch dann, wenn man im öffentlichen Raum zugängliche Ladegelegenheiten nutzen will.