X-Men '97: Erster Trailer zur Rückkehr der beliebten Cartoon-Serie

Alte X-Men unter neuer Führung

Marvel hat einen ersten Trailer zur Serie X-Men '97 veröffentlicht, die im März exklusiv das Angebot von Disney+ erweitern wird. Diese wird dann, der Name verrät es ja bereits, an das Ende der beliebten Zeichentrickserie der 1990er-Jahre anknüpfen.X-Men: The Animated Series lief zwischen 1992 und 1997 in den USA, bei uns gab es die Cartoon-Serie ab 1993 auf RTL zu sehen. Insgesamt wurden damals 76 Episoden, aufgeteilt in fünf Staffeln, gezeigt. X-Men '97 soll nun mehr oder weniger nahtlos an das Ende von damals anknüpfen. Allerdings gibt es eine große Änderung für die X-Men, welche der Trailer deutlich macht: Professor X ist gestorben und ausgerechnet Erzfeind Magneto tritt dessen Erbe und damit auch den Posten an der Spitze der X-Men an.Davon abgesehen gibt es aber ein Wiedersehen mit der gewohnten Mutantenriege von damals, zu der vor allem Wolverine, Cyclops, Jean Grey, Storm, Rogue, Beast, Gambit und Jubilee zählen. Zumindest für die englische Originalfassung kehren diverse Synchronsprecher von damals zurück, dazu zählen etwa Cal Dodd als Wolverine oder Lenore Zann als Rogue.Ausführender Produzent und Showrunner von X-Men '97 ist Beau DeMayo. Die neue Serie startet am 20. März 2024 mit zehn Folgen auf Disney+. Eine weitere Staffel befindet sich bereits in der Vorbereitung.