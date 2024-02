Speicheraktion: Saturn verkauft externe SanDisk-SSD zum Tiefpreis

Bei Saturn sinken die Preise für die beliebte SanDisk Extreme Portable. Die externe SSD ist aktuell nicht nur besonders günstig, sondern auch gegen Wasser, Staub und den Fall aus zwei Metern Höhe geschützt. Optimal für Outdoor-Trips oder die Notlage am Schreibtisch.

Hart im Nehmen dank IP55-Schutz

Nicht selten lagern auf externen Festplatten und SSDs wichtige Daten und großformatige Backups, die bestens geschützt werden wollen. Dabei spielen neben einer anständigen Verschlüsselung auch äußere Faktoren eine Rolle - Staub, Regen, auslaufende Limoflaschen und natürlich Stürze.Genau hier punktet die SanDisk Extreme Portable SSD mit IP55-Schutz gegen Staub und Spritzwasser sowie einem Ruggedized-Gehäuse, das den Fall aus zwei Metern Höhe übersteht und zudem widrigen Temperaturen von -20 bis 70 Grad Celsius trotzt. Und das Beste: die SanDisk-SSD ist bei Saturn stark reduziert.SanDisk richtet sich mit der zweiten Generation der Extreme Portable SSD vor allem an Nutzer mit einem "aktiven Lebensstil", etwa professionelle Fotografen, die unterwegs auf eine sichere Speicherlösung setzen müssen. Unserer Meinung nach sind die Einsatzzwecke sogar noch deutlich vielfältiger - selbst die von Otto Normalverbraucher.Die nur 52 Gramm leichte externe SSD mit Karabinerhaken-Gehäuse macht sich insbesondere gut auf Reisen. Auch ist die Fallsicherheit aus bis zu zwei Metern Höhe und der IP55-Wasser- und -Staubschutz praktisch bei ungeschickten Manövern am Arbeits­platz. Schnell ist Wasser, Limonade oder Kaffee verschüttet, gegen die sich die SanDisk-SSD wehren kann.Technisch versprechen Western Digital (WD) und deren Marke SanDisk Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 1000 MB/s beim Lesen und Schreiben. Verbunden wird die Extreme Portable SSD dabei wahlweise via USB-C 3.2 Gen 2 oder einem mitgelieferten USB-A-Adapter. Zur Sicherheit liegt außerdem die RescuePRO Deluxe Software für die Datenrettung bei und eine Kompatibilität wird sowohl am Windows-PC als auch an Apple Macs gewährleistet.Die SanDisk Extreme Portable SSD kommt ab Werk mit einem integrierten Passwortschutz samt 256-Bit-AES-Hard­ware­ver­schlüs­se­lung. Außerdem spricht Western Digital fünf Jahre Garantie aus.