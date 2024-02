Die Antarktis hat ihre erste kommerzielle Mobilfunk-Basisstation. Der Netzbetreiber Telenor hat auf dem Gelände der norwegischen For­schungs­station den ersten Mobilfunk-'Tower' im (noch) ewigen Eis aufgestellt.

Telenor betreibt die südlichste und die nördlichste Basisstation

Zusammenfassung Antarktis erhält erste kommerzielle Mobilfunkstation

Telenor betreibt südlichste Basisstation bei Forschungsstation Troll

Tochterfirma Telenor Svalbard managt den Betrieb

Erfahrung mit extremen Bedingungen durch nördlichste Station

Verbindung zur Antarktis-Station via Satellit von Svalbard

TrollSat von KSAT unterstützt mit Satellitenkommunikation

Basisstation soll Forschung und Kommunikation erleichtern

Der Netzbetreiber Telenor hat die weltweit südlichste Mobilfunk-Basisstation in Betrieb genommen. Der Sender befindet sich auf dem Gelände der "Troll" genannten Forschungsstation des norwegischen Polarinstituts. Den Betrieb übernimmt die Tochterfirma Telenor Svalbard, die sich mit rauhen Bedingungen auskennt.Telenor Svalbard hat als Betreiber des Mobilfunknetzes auf der Inselgruppe Svalbard im Nordmeer reichlich Erfahrung mit dem Einsatz von Basisstationen unter widrigsten Bedingungen. Das Unternehmen ist auch Betreiber der nördlichsten kommerziellen Mobilfunkstation der Welt, die sich in der Stadt Ny Alesund auf der Insel Spitzbergen befindet. Von dort wird nun auch die Basisstation in der Antarktis gesteuert.Möglich wird die Errichtung der südlichsten Mobilfunkstation der Welt nur, weil Telenor dabei nicht nur mit der Polarstation der Norweger kooperiert, sondern auch mit der Firma Kongsberg Sattelite Services (KSAT), die an der Polarstation eine eigene Basisstation für die Satellitenkommunikation namens TrollSat betreibt. Die Verbindung der ersten Mobilfunk-Basisstation in der Antarktis zum Mobilfunknetz auf Svalbard wird nämlich über Satellit hergestellt, teilte Telenor mit Die sogenannte Troll-Station von KSAT dient als Ort der Anbringung der Mobilfunk-Basisstation von Telenor. Diese wurde an einem der Gerüste befestigt, die die Basis der Satellitenantennen von KSAT bilden. Dort soll sie aufgrund der erhöhten Position eine große Reichweite haben und gleichzeitig gut gegen die mit Windgeschwindigkeiten über 300 km/h tobenden Winterstürme der Antarktis gefeit sein.Die dann doch durchaus etwas aufwendige Konstruktion, bei der die südlichste von der nördlichsten Basisstation aus gesteuert wird, soll vor allem den in der Antarktis tätigen Forschern helfen, ihrer Arbeit nachzugehen. Sie können nun kleine "Internet of Things"-Lösungen (IoT) einsetzen, um allerhand Daten aus der Umgebung von Troll zu sammeln und zentral auszuwerten. Natürlich macht die Mobilfunk-Basisstation auch ihre Kommunikation mit dem Rest der Welt komfortabler und einfacher.