Eigentlich scheint von vielen Schriftrollen, die im Jahr 79 n. Chr. in einer Villa in Herculaneum verschüttet wurden, nur noch verhärtete Asche übrig zu sein. Die wertvollen Artefakte, die im Institut de France in Paris und der Nationalbibliothek von Neapel aufbewahrt werden, sind so stark beschädigt, dass jede Berührung sie unweigerlich weiter zerstört.Und so wurde unter dem Namen " Vesuvius Challenge " ein Wettbewerb ins Leben gerufen. Die Aufgabe: Auf Basis von CT-Scans der Rollen sollten Teams vier Passagen mit mindestens 140 Zeichen entziffern. Jetzt wurde drei Wissenschaftlern ein Preisgeld von über 650.000 Euro zugesprochen. Ihnen war es mit KI-Hilfe gelungen, Teile einer antiken Schriftrolle zu entziffern.Der Ansatz des Teams: Zunächst war es die Herausforderung, in den CT-Scans die schwachen Signale der Tinte von Papyrus zu unterscheiden. Dann konnten die griechischen Buchstaben mithilfe einer Mustererkennung herausgearbeitet werden. Nach Angaben der Organisatoren konnten so bis jetzt etwa fünf Prozent der gesamten Schriftrolle entschlüsselt werden.Und so lassen sich auch erste konkrete Rückschlüsse auf Verfasser und Inhalt ziehen. Wie einer der Organisatoren des Wettbewerbs, Nat Friedman , auf X schreibt, war der Autor der Schriftrolle "wahrscheinlich der epikureische Philosoph Philodemus", der "über Musik, Essen und die Freuden des Lebens" schrieb.Die Papyri von Herculaneum genießen unter Wissenschaftlern fast schon mythischen Status. Bis heute konnten rund 800 Schriftrollen geborgen werden, Historiker vermuten, dass der Fundort in Italien aber Zehntausende weitere Bücher enthalten könnte - es wäre die größte Sammlung antiker Texte, die je entdeckt wurden.