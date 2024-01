Nur diese Woche: Großer Winter-Abverkauf bei Media Markt & Saturn

Bei Media Markt und Saturn bricht die letzte Wo­che des "Wahnsinns-Schnell-Verkaufs" an. In den Online-Shops zeigen sich unter den Win­ter-Deals viele Produkte zum Bestpreis. Wir haben uns in den Pros­pek­ten auf die Suche nach den besten Schnäppchen begeben.

Anzeige

MediaMarkt

Letzte Chance auf die WSV-Rabattaktion

Media Markt & Saturn: Highlights aus den Prospekten

Weekend-Deals bei Media Markt Alle Technik-Deals im Überblick

Zum Angebot

Weekend-Deals bei Saturn Die besten Angebote im Prospekt

Zum Angebot

Die Alternative zum Winterschlussverkauf 2024 nähert sich bei den Händlern dem Ende zu. Nur noch bis zum 29. Januar um 9 Uhr kann der WSV-Rabatt in Anspruch genommen werden. Auf den Aktionsseiten von Media Markt und Saturn ist die Rede von bis zu 70 Prozent Preisnachlass, der sich durch viele Kategorien zieht: Fernseher, Laptops, Smartphones, Smart Home, Kameras und Co.Produkte mit Cashback haben wir mit einem (*)-Hinweis markiert und die Rückzahlung bereits eingerechnet. Außerdem erhaltet ihr ab 59 Euro eine versandkostenfreie Lieferung, könnt während der Bestellung aber auch die Abholung in den Filialen vor Ort auswählen. Ebenso sind eine Finanzierung (Kauf auf Raten) sowie Service wie Aufbau und Altgerätemitnahme verfügbar.Einen guten Preis erhaltet ihr für den 4K-Fernseher LG OLED 55 B3 9LA (55 Zoll), der nach einem 100-Euro-Cashback im Endeffekt bei 1049 Euro landet. Die 65-Zoll-Variante hingegen kommt durch die Aktion auf 1399 Euro. Passend dazu kann die "alte" Version der PlayStation 5 Digital Edition mit einem Preis von 399 Euro überzeugen und die Nintendo Switch OLED wird für 325 Euro verkauft.Media Markt und Saturn zeigen sich weiterhin mit guten Schnäppchen im Smart-Home-Bereich. Die smarten Heizkörperthermostate AVM Fritz!DECT 301 kommen im 3er-Pack für 119 Euro und das Philips Hue Starter-Set mit drei E27-Farb­lam­pen und Hue Hub ist für 89 Euro erhältlich. Auch gibt es den Hue Lightstrip+ weiterhin für 66 Euro und mit der FritzBox 5590 Fiber steht ein stark reduzierter Router für Glasfaseranschlüsse im Prospekt.Freuen kann man sich über die Vor­be­stel­ler­bo­ni des Samsung Galaxy S24 und die Geschenke, die die Online-Shops zum Xiaomi Redmi Note 13 verteilen. Ebenso gefallen uns die Preise der Crucial P5 Plus SSD mit 500 GB für 40 Euro und des Akku-Staubsaugers Dyson V8 (2023) für 299 Euro. Zu guter Letzt empfehlen wir einen Blick auf den Lenovo G34 Gaming-Monitor (34 Zoll) mit WQHD-Auflösung und 144 Hz für 299 Euro.