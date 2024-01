Diese Woche neu: Alle Neustarts bei Disney+, Amazon und Netflix

In der Neujahrswoche gehen bei Netflix, Amazon Prime Video und Dis­ney+ mehr als 30 Filme und Serien neu auf Sendung. Zu den Highlights zählen Foe, Morbius, James May in Indien und The Brothers Sun. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

The Brothers Sun, Foe und die Class of '09

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 1

Das fliegende Klassenzimmer ab sofort

Mamma Mia! Here We Go Again ab sofort

Gomorrha: Staffel 1-3 ab sofort

Orange Days: Staffel 1 ab sofort

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ab sofort

Sophie Scholl - Die letzten Tage ab sofort

Lola rennt ab sofort

Loudermilk: Staffel 1-3 ab sofort

In ewiger Schuld ab sofort

Sei ciò che mangi: gemelli a confronto ab sofort

Bitconned: la truffa di una criptovaluta ab sofort

Morbius ab sofort

The Brothers Sun ab 4. Januar

Die Schneegesellschaft ab 4. Januar

Good Grief ab 5. Januar

Gyeongseong Creature: Teil 2 ab 5. Januar

Man On The Run ab 5. Januar

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 1

Urteil von Nürnberg ab sofort

Thelma & Louise ab sofort

Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss ab sofort

Mafia Mamma ab sofort

Das Glück des Augenblicks ab sofort

The Gentlemen ab 4. Januar

Auerhaus ab 4. Januar

Foe ab 5. Januar

Marlowe ab 5. Januar

James May: Unser Mann in Indien - Staffel 3 ab 5. Januar

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 1

2023 Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony ab sofort

FX's Class of ‘09 - Staffel 1 ab sofort

Ishura - Staffel 1 ab sofort

Betrug: Der perfekte Ehemann - Staffel 1 ab sofort

Camp Kikiwaka - Staffel 6 ab sofort

Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen - Staffel 7 ab sofort

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Der weltweit größte Streaming-Dienst konnte sich zum Auftakt ins neue Jahr vor allem viele Lizenztitel zeitexklusiv sichern, etwa Streifen wie Mamma Mia 2, Lola rennt und Morbius. Zu den Eigenproduktionen gehören in dieser Woche hingegen der Actionkrimi The Brothers Sun mit Michelle Yeoh und der spanische Flugzeug-Katastrophenfilm Die Schneegesellschaft. Zudem sieht man drei Staffeln von Gomorrha und Loudermilk.Auch Amazon startet mit diversen Originals in die erste Woche des Jahres. Im Sci-Fi-Drama Foe übernimmt Saoirse Ronan die Hauptrolle und auch der aus The Grand Tour bekannte James May wird wieder um die Welt geschickt, dieses Mal nach Indien. Ferner gehören Marlowe mit Liam Neeson und Diane Kruger, Thelma & Louise und die Minions zu den Neustarts bei Prime Video.Der Micky-Maus-Konzern strahlt in dieser Woche zu guter Letzt die FX und Hulu Mini-Serie Class of '09 mit Kate Mara, Brooke Smith und Jake McDorman sowie die erste Staffel des neuen Anime Ishura aus. Zudem gibt es neue Folgen der Jugend-Sitcom Camp Kikiwaka und die siebte Staffel von Ice Road Rescue zu sehen.