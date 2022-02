Morbius: Im finalen Trailer wird Jared Leto zum Blutsauger

Ende März schafft es ein weiterer Marvel-Charakter zum ersten Mal ins Kino: In Morbius wird Jared Leto zum Blutsauger und macht das Venom-Film-Universum unsicher. Wenige Wochen vor dem Start zeigt Sony nun den finalen Trailer.Jared Leto, der vor ein paar Jahren noch wenig erfolgreich in DCs Suicide Squad als Joker zu sehen war, feiert demnächst seinen Marvel-Einstand. Für Morbius schlüpft dieser in die Rolle des Wissenschaftlers Dr. Michael Morbius, der an einer seltenen und äußerst gefährlichen Blutkrankheit leidet. Ein gefährliches Selbstexperiment kann den tödlichen Verlauf zwar stoppen, allerdings verwandelt dieses Morbius auch in ein vampirähnliches Wesen, das es unstillbar nach Blut dürstet.Ob Dr. Morbius an seiner menschlichen Seite festhalten kann oder ob schließlich das Böse in ihm siegt, zeigt sich hierzulande ab dem 31. März 2022 im Kino. Neben dem oben eingebundenen Video in englischer Sprache wurde heute außerdem ein deutscher Trailer veröffentlicht , der jedoch nur halb so lang ist.