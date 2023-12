Das war es erstmal: Wir wünschen allen wundervolle Weihnachtstage!

Der Schnee ist natürlich rechtzeitig vor dem Fest geschmolzen. Dafür dürften es aber immerhin noch alle schaffen, nach dem Sturm recht­zeitig an den richtigen Fleck zu kommen. Auch die WinFuture.de-Redaktion macht sich jetzt auf den Weg.

Die kommenden Tage stehen für das, was diese Welt so dringend nötig hat: Ruhe und Besinnung. So hoffen wir, dass zumindest Einigen klar wird, dass Gemeinsamkeit so viel wertvoller ist, als laute Rechthaberei.Denn auch wenn man in den letzten Tagen immer wieder genervte Stimmen hörte, die von der eigenen Weihnachts-Immunität schwadronierten und die manchmal ja auch ein wenig Recht haben: Wenn wir ehrlich sind, lässt die besondere Stimmung dieser Tage dann doch die wenigsten kalt.Deshalb wünschen wir allen von ganzem Herzen, dass die kommenden Tage von etwas Ruhe und Erholung durchdrungen sind. Das gilt natürlich und vor allem auch für all unsere zahlreichen Leser und Partner.Wie immer Ihr die kommenden Stunden verbringen werdet - stellt die Waage auf Weihnachtszeit zurück und genießt es einfach. Ihr habt es euch alle auf die eine oder andere Weise verdient. Wie gewohnt, werden wir an den letzten Tagen des Jahres natürlich wieder für euch da sein, wenn auch in etwas geringerem Umfang als sonst.