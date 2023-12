Disney zeigt weihnachtlichen Trailer zur 2. Staffel von What If...?

Kurz vor Weihnachten hat Disney noch ein besonderes Geschenk für alle Marvel-Fans - zumindest dann, wenn diese ein aktives Disney+-Abonnement besitzen: Am 22. Dezember startet nämlich die zweite Staffel von der Animationsserie What If...?.Wenige Tage vor dem Start soll nun ein neuer Trailer für Festtagsstimmung sorgen. Zumindest in einer Folge wird es tatsächlich weihnachtlich zugehen, die Vorschau zeigt unter anderem Tony Stark und Thor mit Weihnachtsmütze, eine Schneekugel und einen festlich geschmückten Baum.In den insgesamt neun neuen Episoden erlaubt der Watcher aber noch viele weitere Einblicke in das Multiversum, wobei sich die Geschichten unter anderem um Black Widow, Shang-Chi, Black Panther, Strange Supreme, Captain Carter, Hela und viele weitere Charaktere drehen werden.Los geht es, wie eingangs erwähnt, am 22. Dezember 2023, die neuen Folgen starten dann täglich exklusiv auf Disney+.